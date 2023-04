Lokale verenigingen actief tijdens Meikermis

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei wordt de meikermis georganiseerd. Het epicentrum ligt ook dit jaar weer op het marktplein.

Zo zullen er opnieuw zes kermiskramen staan. Een aantal verenigingen zullen activiteiten organiseren. Zo pakt KLJ Hooglede op vrijdag om 19 uur uit met een reuze-BBQ en op zaterdagavond met een Happy Hour Party met muziek van dj Vanathic en dj AJ Beats. Tussen middernacht en 1 uur worden alle dranken die worden besteld dubbel geserveerd, uitgezonderd de cocktails. Beide events vinden plaats in een verwarmde tent nabij de Bergstraat 9. Kaarten voor de BBQ kosten 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen, en zijn tot en met dinsdag 2 mei te verkrijgen bij al de (bestuurs)leden of via het nummer 0471 24 77 10.

Spaaractie

Jeugdhuis De Prik viert op zaterdagmiddag zijn 40ste verjaardag. Het hele weekend staat er ook een Aperobar op de marktplaats. “Vorig jaar was de zondag heel erg succesvol met heel veel volk”, zegt schepen van Feestelijkheden Julie Misplon (Allen 8830).

“Op zondag komt De Sven met enkele goocheltrucs en circusacts. Dit jaar is er ook weer een spaaractie. Wie drie stempels verzamelt bij De Dubbele Arend, Frituur Patatje, De Gouden Leeuw, Frituur Maaike, Meme Marie, 40 jaar JOC of de Aperobar maakt kans op een cadeaubon.” (JT)