Lokale reisfanaat Ine wijst toeristen de weg in Kortrijk en Rijsel

Wie Kortrijk vanbinnen en vanbuiten wil leren kennen kan vanaf nu een beroep doen op de reisgids ‘time to momo: Rijsel + Kortrijk’. Local Ine Moreels (38) deelt haar liefde voor de twee steden en schreef neer waar je heen moet om van je stedentrip een echt succes te maken.

De leukste boetiekjes, hipste restaurants en bars, boeiendste activiteiten en mooiste bezienswaardigheden: die informatie moest Ine zien te bundelen in één toegankelijke en interessante reisgids. Time to momo is een Nederlands merk dat altijd samenwerkt met lokale auteurs. Tijdens de eerste coronagolf besloot Ine al om haar reisverhalen en boekentips te delen via haar blog The Cactus Lounge. Deze uitdaging stond haar dus op het lijf geschreven. “Ik was meteen enthousiast toen ik de oproep zag om de reisgids te schrijven en stelde me al snel kandidaat. De afgelopen jaren onderging mijn thuisstad een grondige metamorfose. Er zijn heel wat creatieve ondernemers in Kortrijk die de stad een toffe dynamiek geven. Het leek me wel leuk om de mensen kennis te laten maken met de vele troeven.”

Verborgen parels

“Rijsel ligt me ook na aan het hart, de ideale combinatie dus”, vertelt ze.

Natuurlijk kwam er heel wat research aan te pas voor het schrijfproces kon beginnen. In de gids staan vijf routes van telkens 36 tot 38 adresjes: twee in Rijsel, twee in Kortrijk en een autoroute tussen beide steden. “Vorige winter ben ik dus veel op stap gegaan, heb ik musea bezocht, eetplekjes getest… Om uiteindelijk samen met de redacteur een definitieve selectie te maken. Ik vind het belangrijk dat een reisgids authentiek en to the point is, alle adresjes die erin staan vind ik oprecht leuk”, legt Ine uit. “Moeilijk kiezen soms, want Kortrijk heeft zoveel te bieden. Als boekenwurm vind je me vaak in Boekenhuis Theoria. Op zondag ga ik graag brunchen in de Dingen. Andere favorieten zijn het museum Texture en museumbistro Kaffee Damast, Lily’s Noodle House en Julia’s. Ook het nieuwe museum 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk is zeker de moeite. Tot slot is het Baggaertshof volgens mij toch wel dé verborgen parel, een oase van rust middenin de stad.”

Veel troeven

In het dagelijkse leven werkt Ine als bestuurssecretaris voor de gemeente Kuurne, maar als het even kan, vertrekt ze het liefst zo vaak mogelijk op reis. En dat hoeft zeker niet altijd naar een exotische bestemming te zijn: “Ook ons eigen land heeft zoveel troeven. Voor een citytrip zou ik zeker Brussel aanraden, onze hoofdstad is enorm veelzijdig. Verder ben ik wel een Limburgfan, en natuurlijk heeft West-Vlaanderen ook heel wat te bieden. In het buitenland raad ik Noorwegen aan voor de natuur en Italië voor de cultuur en het lekkere eten. Al hou ik ook wel van een citytrip. Londen is een van mijn favoriete steden en binnenkort gaan we naar New York, iets waar ik enorm naar uitkijk.”

Info: timetomomo.com en thecactuslounge.net