Lokale politie Damme/Knokke-Heist maakt zich op voor zomervakantie

De lokale politie Damme/Knokke-Heist zet de zomervakantie goed voorbereid in zodat bij overlastproblemen snel kan worden geschakeld. Het politieteam is de komende weken maximaal aanwezig in het straatbeeld en op de dijk en het strand. De politie voorziet naast de eerstelijnspolitie ook verschillende toezichtsploegen, zoals de fiets-, bike-, honden- en strandpolitie.

“Knokke-Heist is een bruisende badplaats en trekt verschillende doelgroepen aan”, zegt korpschef Steve Desmet. “Om kort op de bal te spelen, werken we ook dit jaar opnieuw samen met de Nederlandse en de Federale politie. Bij hoge temperaturen treedt het hitteplan ook opnieuw in werking.”

Belgisch-Nederlandse samenwerking

Het politieteam krijgt vanaf zaterdagnacht 8 juli bijstand van de Nederlandse politie te paard om overlastproblemen met Nederlandse jongeren aan te pakken. “Bij de start van de zomervakantie vertoeven traditiegetrouw veel Nederlandse jongeren in de Knokke-Heistse uitgaansbuurten”, verduidelijkt de korpschef. “Afgelopen jaren zorgde deze doelgroep voor veel overlast, en de samenwerking met de Nederlandse politie bleek toen een grote meerwaarde.”

De Nederlandse politie te paard patrouilleert een week in Knokke-Heist en vormt een gemengde patrouille met ruiters van de Belgische Federale Politie. “De ruiters zijn gemakkelijk aanspreekbaar, goed zichtbaar en uitermate geschikt voor preventief toezicht op locaties zoals het strand, de duinen en fiets- en wandelpaden”, verduidelijkt Desmet.

Naast de Nederlandse bereden politie vormen komende nachten ook twee politie-inspecteurs een gemengde patrouille met twee Nederlandse collega’s van de Eenheid Midden-Nederland (District Gooi en Vechtstreek) en van de Eenheid Amsterdam. Bovendien zijn ze naast jeugdagent ook specialist sociale media voor de Nederlandse politie. “Dankzij de samenwerking kunnen we efficiënter optreden”, licht Desmet verder toe. “Zo kunnen we de jongeren sneller identificeren omdat onze Nederlandse collega’s toegang hebben tot de Nederlandse informatiedatabanken. Bovendien merken we dat de jongeren sneller in dialoog gaan met een Nederlandse agent. Zij gaan ook actief en interactief sociale media gaan gebruiken om de connectie met de jongeren door te trekken in de virtuele wereld. Een unicum in het internationale politielandschap.”

Voor het eerst neemt ook een Nederlands bikerteam deel aan de samenwerking. Ze vormen half juli enkele nachten een gemengde patrouille met de fietspolitie van de lokale politie.

Benelux-politieverdrag

De grensoverschrijdende samenwerking is mogelijk dankzij het Benelux-politieverdrag. Hierdoor kan een agent uit de Benelux in elk van de drie landen onder bepaalde voorwaarden het verkeer regelen, identiteitscontroles uitvoeren en individuen of groepen escorteren om de openbare orde en de veiligheid te garanderen.

De Benelux-landen ondertekenden in 2018 een nieuw verdrag om de slagkracht van de grensoverschrijdende samenwerking verder te verbeteren met onder andere meer mogelijkheden op het vlak van informatie.

Hitteplan

Het politieteam pakt ook deze zomer uit met een verbeterde versie van het hitteplan. Het plan treedt in werking als de temperaturen gevoelig stijgen. “We stellen vast dat veel jongeren uit Brussel of Noord-Frankrijk naar Knokke-Heist komen als de temperaturen boven de 27 à 28 graden gaan”, licht de korpschef toe. “Dat brengt extra overlast mee. Als het hitteplan wordt geactiveerd, dan worden alle operationele medewerkers die aan het werk zijn, geheroriënteerd in het straatbeeld met specifieke handhavingsopdrachten. Consequent handhaven en maximaal zichtbaar aanwezig zijn, zijn hiervan de speerpunten.”