Lokale ondernemers bundelen krachten voor Valentijnsactie

Enkele lokale ondernemers uit Roesbrugge-Haringe slaan de handen in elkaar om een Valentijnsactie op poten te zetten. Lies Desmedt van Relaxatiehuis in Roesbrugge staat in voor een duo-massage, Liesbeth Lietaer van De Komeere voorziet een tapasplank en bij Sabine Rouseré van het Klaverhof in Haringe zal je overnachten.

“Met Relaxatiehuis was ik vorig jaar op zoek naar een mooie en rustgevende locatie om Valentijnsmassages aan te bieden. Zo kwam ik terecht bij het Klaverhof. Dat is een sfeervolle boerderij die je als vakantiewoning kan huren tot 18 personen in Haringe”, vertelt Lies Desmedt van Relaxatiehuis. “We besloten om dit jaar de handen in elkaar te slaan en samen iets aan te bieden. We zijn drie lokale ondernemers die samen iets moois aanbieden. Binnen deze Valentijnsactie geniet je van een overnachting in één van de mooie kamers van het Klaverhof, een duo-massage van Relaxatiehuis, een tapasplank met streekproducten en fles wijn, en een ontbijt van De Komeere. Dit is trouwens ook het enige moment van het jaar waar je Het Klaverhof kan boeken zonder dat je verblijf in het weekend moet vallen.”

Verwenmoment

De actie loopt van 6 tot 18 februari. “Als er vragen of verzoeken zijn, mag er zeker contact worden opgenomen. Als er andere data beter zou passen, kunnen we ook iets regelen. Het is bespreekbaar”, zegt Lies. “We merken aan de boekingen dat mensen wel op zoek zijn naar iets leuks om echt als koppel te kunnen doen. Koppels van buiten onze regio contacteren ons, maar we zien ook dat mensen uit de buurt reserveren. Ze zijn nieuwsgierig naar wat we aan te bieden hebben. Koppels mogen zich verwachten aan een verwenmoment en het stille, rustige van de gezellige, gerenoveerde hoeve van het Klaverhof.” De Valentijnsactie kost 350 euro, voor twee personen. “Overnachting, duo-massage, tapasplank met fles en ontbijt is inbegrepen.”

Info: lies@relaxatiehuis.be