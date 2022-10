Lokale N-VA-afdeling: “Nieuw asielcentrum Jabbeke is slecht idee”

“De eenzijdig beslissing van de federale regering om in Jabbeke een open asielcentrum voor tweehonderd asielzoekers te openen, staat in schril contrast met de beloftes die er gemaakt zijn tussen toenmalig CD&V-Staatssecretaris Sammy Mahdi en de CD&V-burgemeester van Jabbeke”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese en fractieleider Geert Orbie van de lokale N-VA-afdeling.

“In het voorjaar werd bekend dat er in Jabbeke een gesloten centrum komt ter vervanging van de Refuge in Brugge. CD&V-burgemeester Casteleyn kreeg door overleg met voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de garantie dat hij in wederdienst de terreinen en gebouwen waar vroeger de Civiele Bescherming was gehuisvest, kon aankopen. Nu werd echter op deze belofte terug gekomen en besliste Vivaldi om net op die site van de Regie der Gebouwen een asielcentrum te openen. Blijkbaar was de belofte van Mahdi niet gedekt door de federale regering. Daarnaast moest de burgemeester het nieuws de dag zelf vernemen via het kabinet van zijn partijgenote en staatssecretaris Nicole de Moor. De manier waarop de lokale autoriteiten hier door de nationale CD&V-potentaten worden behandeld is ongezien; van overleg is geen sprake.”

Vlakbij snelwegparking

N-VA vindt de inplanting van een open asielcentrum in Jabbeke een compleet verkeerde beslissing. “West-Vlaanderen is de provincie die hardst getroffen wordt door de problematiek van transmigratie. De locatie van het nieuwe centrum, op wandelafstand van de één van de meest gebruikte snelwegparkings om in te klimmen in vrachtwagens, belooft niet veel goeds: asielzoekers zitten vlakbij om na een negatieve beslissing in hun procedure in te klimmen in vrachtwagens, het wordt voor de politie extra moeilijk om tijdens interventies te weten of het om asielzoekers of transmigranten gaat die op en rond de parking rondlopen, én het is een extra reden voor smokkelaars om daar rond te hangen. Dat laatste zag de lokale politie Westkust ook bij het kamp in Koksijde, vlakbij de Franse grens en dus de kampen van Calais en Duinkerke”, waarschuwt De Vreese.

Vaak incidenten

Ze vroeg ook de voorlopige cijfers van dit jaar op voor West-Vlaanderen. “Tot nu toe zijn er in onze provincie dit jaar al 687 gevallen geregistreerd waarbij transmigranten in vrachtwagens binnendrongen. De problematiek is dus springlevend, en de snelwegparking in Jabbeke ondervindt vaak last van deze incidenten. Ik drong er bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters meermaals op aan om te investeren in de beveiliging en bewaking van onze snelwegparkings.”

Inzetten op ontrading

In Jabbeke komt er nu een betalende parking met een stevig hekwerk dat voorzien is van een alarmsysteem. “Jabbeke draagt al genoeg gevolgen van illegale transmigratie maar krijgt nu ook nog eens een gesloten centrum op zijn grondgebied. Hier is geen enkel draagvlak voor, Jabbeke doet al zijn deel. We stellen ons trouwens ook grote vragen bij de geschiktheid van de gebouwen van de Civiele Bescherming om mensen – voornamelijk vrouwen en kinderen – op te vangen”, klinkt het. Er moet volgens de N-VA dringend ingezet worden op een Australisch asielmodel, ontrading, korte asielprocedures en een dwingend terugkeerbeleid. “Nu blijft de federale regering dweilen met de kraan open”, besluit Maaike De Vreese. (WK)