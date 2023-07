Lokale horeca kijkt ookuit naar Margrietekermis

Van zaterdag 22 juli tot en met dinsdag 25 juli is er traditioneel de Margrietekermis op de Markt in Lichtervelde, met de foorkramers, oliebollen, een spectaculaire vuurshow en een nieuwe attractie. Daarnaast valt er ook heel wat te beleven in de plaatselijke horecazaken.

De PrintbaAr opent zijn deuren wat meer dan anders en voorziet optredens. Op zaterdagavond omstreeks 20 uur is er een tuinconcert van de tribute band ‘The Man in Black’, de meest opmerkelijke Johnny Cash tributeband van Vlaanderen. Zondag 23 juli opent de PrintbaAr vanaf 17 uur en worden er zwoele zomerse plaatjes gedraaid door The Vinyl Kitchen met dj Martijn Vandeweghe. Diezelfde dag om 20 uur brengt Silke Theunynck een aantal songs.

GP De Bourge

De Bourge opent extra op zaterdag en dinsdag, met op zaterdag de wielerwedstrijd Grote Prijs De Bourge (Koninklijke Wielrijdersbond Flandria vzw). Op dinsdag zijn ze open vanaf 16 uur en is er een liveoptreden van Danny Cottyn die onder andere Vlaamse klassiekers brengt.

Op de Markt blijft Den Gouden Appel dezelfde openingsuren behouden, maar serveert geen eten op het voorterras, wel binnen en achteraan. Café Wolf is extra open op zondag en dinsdag. De Vier Seizoenen is extra geopend op maandag en dinsdag. In Café De Piraat draaien er op vrijdag, zaterdag en dinsdag dj’s, op zondagavond is er karaoke, en op maandag cocktailavond. Café De Luyte heeft de vaste openingsuren.

Frituur Brochetje heeft dezelfde openingsuren als anders, net zoals Sole D’Italia. In restaurant ‘t Damberd kan je op zondagmiddag genieten van een Margrietemenu, in ‘t Gildeke is er op zondag het Vlaamse kermisavondmenu en in restaurant Goline worden er tapas geserveerd. Bij alle drie is reserveren nodig.

Optreden in Tonneke

In de Neerstraat is in Cultuurhuis De Keizer Bar Agnes open zoals anders, op vrijdag, zaterdag en zondag. Lucy’s Living is extra open op zaterdag en dinsdag, naast de bekende openingsuren. Op dinsdagavond is er om 18 uur in Café Tonneke een optreden van Marcel & the Panhandlers, met rock n’ roll, country en blues. Babelette blijft extra lang open, er kan een aperitief genuttigd worden. (Jenka Watteny)