Lokale handelaars pakken uit met ludieke actie tijdens Sinksenfeesten in Kortrijk: beloning voor wie als eerste de ‘Wanted’ personen vindt

Het thema van de Sinksenfeesten, ‘The Far West’, inspireerde twaalf handelaars in de Wijngaardstraat in Kortrijk voor een ludieke actie onder de noemer ‘Wanted’. Wie snel deze personen vindt, krijgt een beloning.

In de Wijngaardstraat verschuilen zich verscheidene gezochte personen. In ‘The Far West’ staan die personen met foto op een affiche ‘Wanted’. Zo ook in de Wijngaardstraat. De gezochte personen zijn twaalf handelaars die tijdens de Sinksenfeesten gezocht worden voor een ‘crime’. De sheriff in de saloon looft een premie uit voor wie de ‘Wanted’ personen uitlevert. Inwoners van Kortrijk en bezoekers van de Sinksenfeesten krijgen via affiches in de Wijngaardstraat te zien welke ‘Wanted’ handelaars het zijn en welke ‘crime’ hen ten laste wordt gelegd. Voor de snelle eerlijke vinders ligt een beloning klaar. Ze nemen een boefje mee naar huis en krijgen hier en daar een extra prijs voor hun vangst.

“De lokale handelaars maken het leven in onze stad”

“Reden te meer om je cowboyhoed en laarzen aan te trekken en te paard naar de Wijngaardstraat te galopperen. Een lasso meenemen is zeker handig, want de gezochte individuen laten zich niet zomaar vangen”, zegt Annemie Dufromont van De Vreemde Eend, een van de deelnemende zaken. “Onze lokale handelaars zijn natuurlijk niet alleen ‘Wanted’ of gezocht, maar ook gewild voor hun spirit. En dat willen we door samen te werken symbolisch en speels laten zien. Want de lokale handelaars maken het leven in onze stad.”

De deelnemende handelaars zijn naast Annemie van De Vreemde Eend, Jari van Brasserie Midi, Magaly van Bakkerij De Korenhalm, Sarah van Art-Coco, Brigitte van De Kaashoek, Frederique van SpaLounge, Lien en Mathieu van Oud Cortryck, Lander van Piets Brillencentrum, Isabelle van La Gamba Rossa, Anuka van Moodis, Pascal van Couteux & C° en David van De SkateBoutique.