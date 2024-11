Lokale digihelpers behandelden dit jaar meer dan duizend hulpvragen

In 2024 hielpen de 22 Blankenbergse digihelpers meer dan 1.000 hulpvragen oplossen in de verschillende lokale digipunten. “De digihelpers nemen de tijd om te luisteren, uit te leggen en stellen bezoekers gerust. Ze laten mensen zelfstandig oefenen en dragen zo bij aan hun zelfredzaamheid”, zegt schepen van Digitalisering Mitch de Geest. Vier op de tien Belgen is digitaal kwetsbaar. Ook Blankenberge heeft heel wat inwoners die een hoger risico lopen op digitale uitsluiting, waaronder een grote groep senioren. “Voor deze risicogroepen zijn onze digihelpers superbelangrijk. Ze bieden geheel belangeloos de noodzakelijke steun in een wereld die meer en meer digitaliseert. Het lokaal bestuur waardeert de inzet van die vrijwillige digihelpers enorm. Zij bouwen met hun enthousiasme en betrokkenheid mee aan een digitaal inclusieve samenleving, en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen”, klinkt het. De vele vrijwillige digihelpers in onze regio werden daarom in het zonnetje gezet. (WK/foto WK)