Lokale Damiaanactie haalt 10.000 euro op

De jaarlijkse campagne van Damiaanactie Knokke-Heist was een succes.

De traditionele stiftenverkoop bracht 4.722 euro op waarvan de leerlingen en leerkrachten van de Vuurtoren, het Anker en de Margaretaschool 2.022 euro verzamelden. Ook de meer dan 70 winkeliers en grootwarenhuizen zamelden 2.700 euro in. Tel daarbij 3.975 euro aan giften en 1.248 euro met de ophaling in de diverse kerken, en de Damiaanactie in Knokke-Heist bracht het mooie bedrag van 10.000 euro op. Daarmee kan de organisatie honderden lepralijders de gepaste medicatie geven en aan tientallen tuberculozen een nieuwe toekomst geven. (DM)