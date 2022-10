Lokale campagne ‘Sterren van de kinderopvang’ van start

Alle medewerkers van de kinderopvang kregen een welgemeende dankjewel en dit naar aanleiding van Week van de kinderopvang. Gemeente Wingene lanceert de campagne ‘Sterren van de kinderopvang’.

Gemeente Wingene beschikt over 25 verschillende opvanglocaties. Dagelijks brengen heel wat kinderen een bezoek aan de opvang en het brengt ontwikkelingskansen, een leuke ontmoetingsplaats en leerplaats met zich mee. “Wij waarderen enorm de kinderopvangsector en zij brengen iedere dag fantastisch werk”, weet schepen van Kinderopvang Tom Braet (CD&V). “De kinderopvangsector beleeft moeilijke tijden. Er is de negatieve berichtgeving in de media, de personeelskrapte, de hoge werkdruk en de ondermaatse verloning. Toch zet men door en staan kinderbegeleiders klaar om een warme opvang te creëren. Zij verdienen een bijzondere dankjewel, vandaar dat de gemeente aan elk kinderopvanginitiatief een award uitdeelt.”

Campagne ondersteunen

Op maandagavond 10 oktober lanceerde het gemeentebestuur samen met de medewerkers uit de kinderopvang de campagne ‘Sterren van de kinderopvang’. De inwoners kunnen mee helpen om de campagne te ondersteunen door thuis aan het raam de kleurplaat te hangen en complimentjes via de postkaart te geven aan kinderbegeleiders. Alle info en campagnemateriaal is terug te vinden via www.wingene.be/weekvandekinderopvang.