Lokale amateurkunstenaars stellen werken tentoon en pakken uit met kersthuisje tijdens kerstmarkt in Lauwe

De twee kunstgroepen van Vrij Atelier Lauwe, Valcolores en Valterra, krijgen allebei de mogelijkheid om hun werken te exposeren in een galerijtje in Lauwe. En op de kerstmarkt van Lauwe zelf staan ze er met een heus kersthuisje.

“Dit mooie galerijtje hier is eigendom van kunstenares Dominique Samyn, een gerenommeerde artieste met wereldfaam. Toen ze verhuisde, mochten wij dit gebruiken voor onbepaalde duur. Iedere maand zullen twee kunstenaars uit Vrij Atelier Lauwe hier hun werken mogen tentoonstellen”, zegt voorzitter Chantal Deman.

“Iedereen wordt op gelijke voet geplaatst”

Met een zestigtal leden is Vrij Atelier Lauwe alvast wel een tijdje zoet. “We tellen inderdaad bijna dertig schilders bij Valcolores en dertig keramisten bij Valterra. Valcolores werd in 2012 gesticht en Valterra in 2014. We verhuizen binnenkort naar het vroegere bibliotheekgebouw in Lauwe. Ik mag ook met fierheid zeggen dat we nog constant groeien qua aantal leden”, vertelt Chantal.

Het is voor al deze amateurkunstenaars eens een mooie gelegenheid om hun werken te tonen aan het publiek. “Naar buiten komen met een eigen kunstwerk is niet altijd gemakkelijk. Sommigen vinden zichzelf niet goed genoeg om gezien te worden. We forceren uiteraard niemand, maar in dit galerijtje heerst er alvast een gezellige laagdrempeligheid waar iedereen op gelijke voet wordt geplaatst. We geven dus iedere maand aan één schilder en één keramist deze uitgelezen kans”, aldus Chantal.

Kersthuisje

Dat Vrij Atelier Lauwe het hart op de juiste plaats heeft getuige hun komende actie tijdens de kerstmarkt van Lauwe op 9 december. “Héél de maand december wordt ons kunsthuisje omgetoverd tot een kersthuisje. Dan stellen al onze leden samen werken tentoon met als thema licht, winter en Kerst in het algemeen. Tijdens de kerstmarkt op 9 december zullen we er alsook staan met een grote kersttent waar we allerlei hebbedingetjes te koop zullen aanbieden waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat”, weet Chantal.