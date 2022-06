Lokale afdeling Vlaams Belang is een feit

Tom Lamont wordt de nieuwe voorzitter van het zopas opgerichte Vlaams Belang Deerlijk. Hij zal samen met de andere bestuursleden inzetten op de groei en de uitbouw van de lokale afdeling.

Vlaams Belang kwam na afloop van de laatste verkiezingen als grote overwinnaar uit de bus. In Deerlijk behaalde de partij 20,4 procent voor het Vlaams Parlement, een resultaat dat voldoende was om de tweede grootste partij van Deerlijk te worden. Onder leiding van voorzitter Tom Lamont wordt nu gewerkt aan de uitbouw van een lokale afdeling om een duidelijk politiek alternatief aan te bieden voor de traditionele politieke families.

“We stellen de komende maanden een strategisch plan op, dat zal draaien rond vijf specifieke punten: dierenwelzijn, mobiliteit, het belang van Sint-Lodewijk, het aanpakken van vervuiling en vandalisme, en een aangepast beleid voor jonge gezinnen en jeugd”, zegt Lamont, die parlementair medewerker is voor Vlaams Belang.

“Ik zie potentieel voor de partij in Deerlijk. Tijdens de jongste midzomermarkt gaven de reacties van talrijke Deerlijknaars dezelfde tendens aan als de afgelopen verkiezingen en de recente peilingen. We zien dat meer en meer Vlamingen nood hebben aan echte veranderingen, ook in onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat ook hier een vertegenwoordiging van Vlaams Belang aanwezig is. Onze boodschap is duidelijk: wij willen niet aan de kant staan, wij willen mee besturen.”

Leden gezocht

“Ik ben bereid om veel tijd vrij te maken en heb enorm veel goesting, overtuiging en gedrevenheid om ‘mee aan de politieke kar’ te trekken. We moeten Deerlijk betaalbaar, leefbaar en proper houden. Ik word in het bestuur bijgestaan door ondervoorzitter Jan Colpaert, penningmeester Kathy Michiels en nog drie leden. Kandidaat-bestuursleden en geïnteresseerden mogen zich altijd melden.”