Lokaalmarkt stopt definitief in Roeselare, vrijdag 1 juli laatste marktdag

Enkele weken geleden berichtten we al dat Lokaalmarkt de site van de vroegere Sint-Amandskerk moet verlaten tegen de zomer. Nu heeft Lokaalmarkt beslist dat er in Roeselare geen wekelijkse markt meer komt. Nochtans waren er al enkele nieuwe locaties bezocht om de wekelijkse markt van Lokaal te laten plaatsvinden.

‘Kopen, ontmoeten en genieten in de Sint-Amandskerk op vrijdagnamiddag. Kom shoppen tussen 15 en 19 uur. Lekker, leuk, lokaal.’ Zo staat het nog op de website van Lokaalmarkt Roeselare. Vijf jaar geleden begon ook in Roeselare het verhaal van Lokaalmarkt maar daar komt op 1 juli een abrupt einde aan.

“Het klopt dat Lokaalmarkt in Roeselare volledig verdwijnt”, reageert medeoprichter Sjarel Buysschaert. “Op vrijdag 1 juli is er de allerlaatste markt in de vroegere Sint-Amandskerk. Enkele weken geleden kregen we te horen dat we niet langer onze wekelijkse markt in de vroegere Sint-Amandskerk konden houden. Het stadsbestuur heeft een huurder gevonden die de kerk meer dan een keer per week zal gebruiken en ons contract werd opgezegd.”

Eenzijdig opgezegd

“De stad zou wel helpen zoeken naar een nieuwe en geschikte locatie voor onze markt. We hebben samen met de mensen van de stad enkele plaatsen bezocht maar bij geen enkele locatie geraakten wij overtuigd van de mogelijkheden van die plaats. Verhuizen vraagt altijd een zekere investering en het moet voor iedere partij haalbaar en betaalbaar blijven.”

“Vorige week hebben we dan definitief beslist om volledig te stoppen met Lokaalmarkt in Roeselare. Of onze standhouders geschrokken zijn? Ik vermoed dat ze zich veel ambetanter voelden toen ze van het stadsbestuur te horen kregen dat hun contract eenzijdig werd opgezegd. Het is jammer voor onze Roeselaarse klanten maar er is niet veel aan te doen.”

Lokaalmarkt heeft nu nog wekelijkse markten in Heule, Gent en Antwerpen.