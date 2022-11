Lokaalmarkt met 19 lokale ondernemers bij meubelmaker Vareno

Keuken- en meubelmaker Vareno uit Poperinge organiseert een driedaagse avondopening in de vorm van een eigen lokaalmarkt met niet-alledaagse producten in hun toonzaal. In totaal nemen 19 lokale ondernemers deel aan de markt. “De bedoeling is om in plaats van een klassieke opendeur een gezellig evenement met een sterke belevingsfactor van te maken”, zegt Valerie Debal van Vareno.

“De reden waarom wij dit doen, is dat we gemerkt hebben dat sommige lokale zelfstandigen het momenteel niet gemakkelijk hebben en de vooruitzichten vaak niet zo rooskleurig zijn. Ook wij voelen dat klanten voorzichtiger zijn en een meer afwachtende houding aannemen. Toch wilden we niet bij de pakken blijven zitten en vandaar het idee om een driedaagse avondopening in onze toonzaal te organiseren”, vertelt Valerie Debal van Vareno. “We zagen het echter breder dan dat en hebben andere West-Vlaamse ondernemers gecontacteerd om gezamenlijk naar buiten te komen onder de insteek Koop Lokaal, Winkelhier. We hebben onze toonzaal opengesteld voor allerlei regionale handelaars om de bezoekers op éénzelfde locatie met hun producten of diensten te laten kennismaken.”

Belevingsfactor

De lokaalmarkt gaat door in de toonzaal van Vareno op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 november van 18 tot 21 uur. “Elke deelnemer zal er in zijn eigen hoekje (keuken) zijn product voorstellen. Aan elke ondernemer laten we de keuze hoe men de avond invult of men proevertjes gratis aanbiedt, een demonstratie doet, flyers of staaltjes meegeeft, al dan niet ter plaatse ook verkoopt… De bedoeling is om elkaar en de eigen economie te steunen door een maximum aan plaatselijke mensen te bereiken op een budgetvriendelijke manier. Comarketing is hiervoor de ideale manier”, zegt Valerie. “Voor de bezoekers is de toegang gratis. Het wordt een unieke gelegenheid voor wie interesse heeft in minutieus maatwerk van keukens en interieurmeubelen, maar tegelijkertijd ook andere specialisten in hun vak wil leren kennen. De bedoeling is om er gedurende drie dagen in plaats van een klassieke opendeur een gezellig evenement met een sterke belevingsfactor van te maken.

In totaal zullen 19 producenten vertegenwoordigd zijn:

*Ateljee 5, ambachtelijk ijsatelier uit Vleteren

*Bako Koffie, ambachtelijke koffiebranderij uit Oostvleteren

*Biscuiterie Grillet, Lekkerkoeken uit Oostnieuwkerke

*De Struise Brouwers, struise bieren uit Woesten

*Fijn Slijperij Degraeve, kookshop en slijperij uit Ieper

*Fou de Fleurs, creatieve (droog)bloemen uit Poperinge

*Houtbranderie Julie, tapas- en snijplanken uit Reninge

*Isabelle Sissau, handgedraaide keramiek uit Alveringem

*Jules Destrooper, artisanale koekjes uit Lo

*Leroy Delicatessen, artisanale kroketten uit Zillebeke

*Peter Stuijk, visual concepts en bedrijfsfotografie uit Watou

*Revelatio, kookstudio en Thermomix verdeler uit Ieper

*Stines Art World, schilderijen uit Oostvleteren

*Tende Vandenberghe, decoratiespeciaalzaak uit Poperinge

*Terrest Brewery, hoevebier van eigen kweek uit Houthulst

*Top’oVin, picon o’Vin en kwaliteitswijnen uit Poperinge

*Vandenberghe Verf, verf en muurbekleding uit Poperinge

*Waltson Chips, traditionele handcooked chips uit Staden

*Vareno, keukens en interieurmaatwerk uit Poperinge