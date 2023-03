Lokaalmarkt Heule organiseert brunch en optredens voor vierde verjaardag

Lokaalmarkt Heule, de laatst overgebleven lokaalmarkt, viert zaterdag haar vierjarig bestaan. Het doet dat met een brunch vol, hoe kan het ook anders, lokale producten en een liveoptreden van Louis en Jolien. De brunch wordt verzorgd door chef Ilse samen met talrijke standhouders van de Lokaalmarkt Heule.

Een maand geleden nam Tracy Cheng (31) uit Kortrijk de fakkel over van Heulenaar Olivier Marescaux als coördinator van de Lokaalmarkt. Hij bracht het concept van een Lokaalmarkt vier jaar geleden naar ondernemersdorp Muster aan de Stijn Streuvelslaan. Vier jaar klinkt misschien geen speciale verjaardag, maar de Lokaalmarkt in Heule is de enige die nog rest. Er waren tot vorig jaar acht Lokaalmarkten en die gaven er intussen allemaal de brui aan, laatst Roeselare. Alleen in Heule houden ze vol.

Beleving en kwaliteit

“Bij ons ligt de focus van de Lokaalmarkt op beleving en kwaliteit. De producten komen rechtstreeks van lokale producenten en via korte keten. De standhouders kunnen je vertellen tot in de puntjes hoe hun producten gekweekt of gemaakt zijn en bovendien dat ze beperkte kilometers afgelegd hebben,” zegt coördinator Tracy Cheng. Reden temeer om deze verjaardag extra in de verf te zetten. “We zijn blij dat we deze verjaardag kunnen vieren”, vertelt Bart Boone, een van de vrijwilligers achter de markt.”

Die verjaardag viert het deze zaterdag, 25 maart, met een brunch en liveoptredens. Geïnteresseerden kunnen de voetjes onder tafel schuiven vanaf 10 uur. Tickets kosten 16 euro voor volwassen en 8 euro voor kinderen. “Chef Ilse zorgt voor een uitgebreid buffet met het beste wat de producenten van Lokaalmarkt en Stadsboerderij Kortrijk te bieden hebben: brood (verschillende soorten), groenteslaatjes, kaas, vleesbeleg, omelet met champignons, yoghurt, granola, appels, vissalade, enz. Koffie is ook inbegrepen”, zegt Tracy. Ondertussen zorgen artiesten Louis en Jolien voor muzikale omkadering van mix van soul, pop en jazz.