Lokaal loket kinderopvang van start in Veurne

Het lokaal loket kinderopvang is een nieuw initiatief dat ouders helpt in de zoektocht naar een geschikte kinderopvang. Via een online platform dat 24/24 beschikbaar is, worden alle vragen naar één aanspreekpunt gekanaliseerd.

Elien Stroobant, pedagogisch verantwoordelijke van buitenschoolse kinderopvang benjamien en coördinator lokaal loket kinderopvang en Huis van het Kind legt uit: “Online vragen stellen verruimt de mogelijkheden van de ouders, maar geeft ons ook meer ruimte om ons werk te organiseren en ons toe te spitsen op wat belangrijk is: de zorg voor kinderen. We kunnen efficiënter en sneller reageren op vragen.”

“Het is dus een win-winoperatie en we moedigen ouders aan om voortaan zoveel mogelijk het online platform Opvang Vlaanderen te gebruiken voor alle vragen. Daar kunnen ze snel een aanvraag doen bij de verschillende opvanginitiatieven, die dan op hun beurt de zaken snel en makkelijk kunnen opvolgen.”

QR-code

“Ook op straat worden de verschillende opvanginitiatieven duidelijk zichtbaar gemaakt, met een raambord dat werd ontworpen door het lokaal loket. Daarop staat een QR-code die naar de juiste website leidt. Om het nieuwe online platform bekend te maken zullen er ook folders liggen bij gynaecologen, Kind en Gezin… Maar we blijven ook altijd aanspreekbaar via ons traditionele loket in de BKO Benjamien. Om dit initiatief in te huldigen laten we symbolisch het eendje van het logo en het raambord te water in de vijver van het Vaubanpark.”

Het Lokaal Loket Kinderopvang coördineert de registratie van de opvangvragen. Deze cijfers worden jaarlijks opgevraagd door ‘Opgroeien’, het agentschap waartoe Kind en Gezin behoort. Deze gegevens zijn belangrijk voor de lokale monitoring en voor het Vlaams beleid in het kader van nieuwe gesubsidieerde opvangplaatsen. Naast informeren over beschikbare plaatsen is het ook de bedoeling dat het lokaal loket kinderopvang samenwerkt met alle kinderopvanglocaties op het lokale grondgebied, en ook met organisaties zoals het Sociaal Huis, Huis van het Kind, agentschap inburgering enz. (MVO)