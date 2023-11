Lokaal dienstencentrum Pittem krijgt definitief vorm: “Plaats voor sociale ontmoeting en informatie”

De gemeente Pittem heeft concrete plannen om naast het wzc Sint-Remigius een lokaal dienstencentrum te bouwen, waar onder andere een zorgloket en een dorpsrestaurant zouden komen en waar ook het sociaal huis zal ondergebracht worden.

Eén van de prioritaire doelstellingen in het meerjarenplan van de gemeente is de realisatie van een lokaal dienstencentrum naast het wzc Sint-Remigius. Nieuw zijn deze plannen geenszins, want reeds in 2013 werd beslist de beide woningen naast het rusthuis aan te kopen en te slopen, aanvankelijk om hier een dagverzorgingscentrum te bouwen.

Later werden deze plannen afgevoerd en werd besloten hier een lokaal dienstencentrum te bouwen. Inmiddels zijn de plannen meer concreet en werd een vergunningsaanvraag ingediend bij het departement Zorg van de Vlaamse overheid. Ten laatste binnen drie maanden wordt hier een antwoord op verwacht, waarna definitief van start zal kunnen gegaan worden. Als alles volgens plan verloopt zou het dienstencentrum in de loop van 2025 kunnen klaar zijn.

Isolement doorbreken

“Het dienstencentrum zal vooral een plaats worden voor sociale ontmoeting en informatie”, vertelt schepen Annick Debonné. “Uit een rondvraag bij onze senioren bleek dat zij nood hebben aan een meer toegankelijke dienstverlening. De mensen zullen in het dienstencentrum dan ook terecht kunnen voor informatie bij onder andere het zorgloket, er kunnen informatiesessies gegeven worden en mensen kunnen hier elkaar ontmoeten, zodat het isolement en de eenzaamheid van de senioren doorbroken kan worden.”

“Daarom willen we in het dienstencentrum ook een dorpsrestaurant onderbrengen, waar de mensen kunnen langskomen voor een betaalbare maaltijd en om eens een babbeltje met elkaar te slaan. Mits wat aanpassingen zou de keuken van het wzc de maaltijden er zeker kunnen bijnemen. In de ruimten op de eerste verdieping kunnen workshops of korte opleidingen gegeven worden door verenigingen. Tenslotte is het ook de bedoeling het Sociaal Huis en het Huis van het Kind hier onder te brengen, zodat alles op één plaats gecentraliseerd is. De hierdoor vrijgekomen lokalen in het wzc zouden dan kunnen gebruikt worden voor een kapster, een externe kinesitherapeut of als ontmoetingsruimten.”