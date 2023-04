Lokaal dienstencentrum Oostrozebeke opent in Tjuf op 22 april

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting gaf centrumleider Vanessa Sergeant aan de raadsleden en aanwezigen wat meer uitleg over de werking van het lokaal dienstencentrum. Bij gebrek aan een definitieve locatie wordt het lokaal dienstencentrum tijdelijks ondergebracht in gemeenschapscentrum Tjuf in de Tieltsteenweg.

Gezien het gemeenschapscentrum niet meteen geschikt was voor deze nieuwe bestemming werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd zoals het aanbrengen van een ingangsbord, installeren van een schuifdeur en het inrichten van een bureauruimte. Er worden ook nog nieuwe gordijnen aangebracht, mobiele wanden, muurrails en tuinmeubilair geïnstalleerd.

Doel

De opstart van een lokaal dienstencentrum heeft tot doel om de thuiszorg verder uit te bouwen en het oppikken van signalen en noden op vlak van thuis- en andere zorg. Heel belangrijk is ook de verdere uitbouw van het sociale netwerk, meewerken aan een zinvolle dagbesteding en de kans geven om uit de eenzaamheid te treden.

Het dienstencentrum wil ook een bijdrage leveren in het leven van mensen die nog zelfstandig thuis kunnen en willen wonen. Er zullen ook ontspanningsactiviteiten worden georganiseerd. Hiervoor zal samengewerkt worden met de verenigingen.

Intussen is ook de ontmoetingsruimte voor senioren verhuisd van de bib naar het lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum is elke voormiddag van 9 uur tot 12 uur open en in de namiddag van 13.30 uur tot 16 uur. De centrumleider is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Officiële opening

Het lokaal dienstencentrum wordt officieel geopend op zaterdag 22 april vanaf 14 uur. De opening gaat gepaard met een wandeling en voorstelling van de diensten van kinderopvang De Wiemkes, voedselbedeling ‘Hof van Geve’ en voorstelling van de werking van bibliotheek ’t Kraaiennest. (CLY)