Lokaal dienstencentrum De Fijfoutergaat van start in Avelgem

Na maanden van hard werken achter de schermen gaat het lokaal dienstencentrum De Fijfouter nu echt van start. De verbouwingswerken zijn nog aan de gang, de deuren kunnen dus (nog) niet letterlijk open gaan. Maar niet getreurd! Er zijn voldoende alternatieven voorzien.

Lokaal dienstencentrum De Fijfouter is voor alle inwoners van Avelgem de ontmoetingsplaats bij uitstek. Je kan er terecht voor advies en informatie in een ongedwongen sfeer. Daarnaast kan je je ook creatief ontplooien en bezig zijn tijdens zinvolle ontspannings- en vormingsactiviteiten.

Er is heel wat te doen in en rond De Fijfouter. Ben je nieuwsgierig? Heb je vragen? Wil je vrijwilliger worden in het dienstencentrum? Kom gewoon eens langs. We helpen je graag verder op weg.

Benieuwd naar alle activiteiten in het voorjaar? Blader via https://issuu.com/gemeenteavelgem/docs/defijfouter_voorjaar23 digitaal door de eerste activiteitenbrochure. (red.)