Lokaal bestuur zet bakkerij Vandamme uit Oostduinkerke in de bloemetjes

Bijna 30 jaar zetten Hans Vandamme (53) en zijn echtgenote Mireille Van Imschoot (53) de familiebakkerij in Oostduinkerke-Dorp verder die de ouders van Hans in 1967 startten. Door gezondheidsproblemen van Mireille besliste het stel in 2021 om de zaak over te dragen aan collega’s Peter en Cindy van ‘t Kapelhof. Het lokaal bestuur sluit het jaar en de feestdagen af met een huldiging van Hans en Mireille voor hun jarenlange inzet.

Gemoedelijke sfeer

Hans groeide op in de bakkerij van zijn ouders waar zijn moeder Thérèse elke dag de klanten bediende. Hans raakte helemaal doordrongen van de bakkersstiel en in 1993 nam hij de zaak van zijn ouders over. De dorpsbakkerij evolueerde tot een heus bedrijf met een vaste equipe, met als trouwe medewerkers Gino en Katrien. Met haar passie en klantvriendelijkheid slaagde Mireille erin een trouw cliënteel van vaste klanten op te bouwen, waaronder heel wat tweedeverblijvers. Het familiale karakter, de gemoedelijke sfeer in de gezellige dorpsbakkerij waar iedereen elkaar kende, waren een extra troef naast de topkwaliteit van alle huisgemaakte producten. Op zondag gingen er tot 3.000 pistolets over de toonbank! Jarenlang leverde bakkerij Vandamme aan instellingen zoals het KEI (Kon. Elisabeth-instituut), andere winkels en bakkerijen. Zowel Hans als burgemeester Vanden Bussche herinneren zich dat zowat een eeuw geleden het gemeentehuis boven de bakkerij (toen ook een café) was gevestigd, tot het pand tijdens WOI uitbrandde.

De gekende anekdote waarmee bakkerij Vandamme jaren geleden het nationale nieuws haalde, werd ook tijdens de huldiging weer opgedist: “In opdracht van het feestcomité van Oostduinkerke-Dorp om de braderie en het dorpsfeest nieuw leven in te blazen, maakten we een gigantische taart van zo’n 100 m lang die opgesteld stond op schragen, vanaf het oud-gemeentehuis tot aan de Spar in het dorp”, vertelt Hans. “Een concullega-bakker uit de buurt stuurde echter de eetwareninspectie op ons af en die besliste dat we de taart niet meer mochten verkopen, want die hoorde gekoeld te staan.”

Kleinzoon

Omdat zoon Wouter en dochter Céline allebei voor een carrière in de farmacie kozen, hebben Hans en Mireille hun zaak aan het bakkerskoppel Peter en Cindy van ‘t Kapelhof overgelaten. “We hebben nu alle tijd voor onze eerste kleinzoon Hilaire en we hebben een nieuwe passie ontdekt dankzij de wandelclub van Nieuwpoort”, besluiten Hans en Mireille.