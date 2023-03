Lokaal bestuur van De Panne verwelkomt nieuwe inwoners

Gemeente De Panne telde vorig jaar 725 nieuwe inwoners. Om deze nieuwkomers welkom te heten en in contact te brengen met hun gemeentegenoten, organiseert het lokaal bestuur een kennismakingsmoment.

Sinds vorig najaar organiseert het lokaal bestuur De Panne tweemaal per jaar een kennismakingsmoment met al haar nieuwe inwoners: één keer in februari, één keer in september. Alle nieuwe inwoners van de afgelopen 6 maanden worden uitgenodigd voor deze avond. Als zij zich inschrijven, zijn zij en hun nieuwe buren van harte welkom in het gemeentehuis. Deze receptie met hapjes, drankjes en een vleugje muziek is de ideale gelegenheid om nieuwe inwoners te laten kennismaken met het bestuur en andere nieuwe inwoners.

Cijfers

Op 1 januari 2023 telde De Panne 11.086 inwoners. In 2022 vestigden er zich 725 nieuwe inwoners in de gemeente. Dit is een kleine daling van 5 personen ten opzichte van 2021. Om de 6 maanden worden dus ongeveer 350 nieuwe inwoners uitgenodigd. Voor de receptie van februari hadden er zich maar liefst 150 inwoners ingeschreven. Burgemeester Bram Degrieck: “Communicatie met de inwoners is een belangrijk aandachtspunt in onze beleidsdoelstellingen. We merken hard dat nieuwe inwoners doelbewust kiezen voor De Panne, omwille van de hoge levenskwaliteit en de natuurlijke omgeving. Het feit dat we in een hoekje wonen, ervaren velen als een voordeel in plaats van als een nadeel. Uiteraard geheel terecht. De recepties zijn trouwens voor iedereen toegankelijk, ook voor wie al lang in De Panne woont of bij ons resident is.”