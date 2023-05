Lokaal bestuur trekt lessen uit project ‘InclusieAmbassade’: “We moeten de lat hoger leggen”

In De Panne kwam Stijn Vandamme, ambassadeur van InclusieAmbassade, als ervaringsdeskundige getuigen over hoe hij omgaat met zijn beperkingen in de huidige samenleving en hoe lokale besturen en burgers zich kunnen inzetten voor een inclusieve maatschappij.

Als sociaal-culturele organisatie streeft InclusieAmbassade naar een inclusieve maatschappij waar mensen met een beperking een stem krijgen. Met de campagne Burgemeesters voor Iedereen willen ze van alle steden en gemeenten een plek maken waar iedereen zelfstandig, veilig en comfortabel kan deelnemen aan het sociale leven. Een medewerker en ambassadeurs van de organisatie toeren door heel Vlaanderen om lokale besturen te inspireren rond toegankelijkheid en inclusie, ook in De Panne.

Verkiezingen

Daar stelden ze de resultaten voor van een bevraging die vorig jaar werd ingevuld door 1 op 3 Vlaamse steden en gemeentes. Op deze manier hopen ze de lokale besturen te motiveren om in het huidige beleid, maar ook in de aanloop van de verkiezingen in 2024, aandacht te hebben voor toegankelijkheid en inclusie.

Uit de enquête is gebleken dat drie op de vier lokale besturen geen visie hebben ontwikkeld over toegankelijkheid/inclusie. De belangrijkste beleidsdomeinen waarin inclusie wel werd opgenomen blijken vrije tijd te zijn, dienstverlening bij de gemeente, zorg en opvang, mobiliteit, wonen en ruimtelijke ordening, maar op vlak van onderwijs, ondernemen en werken zijn de resultaten bedroevend. Zo’n twee derde van de lokale besturen brengt de knelpunten niet in kaart met als redenen: te weinig budget, gebrek aan knowhow bij het personeel, te druk, interne samenwerkingen die moeilijk verlopen, de doelgroep die moeilijk te bereiken is…

Er is dus nog werk aan de winkel, en daarom wijzen ambassadeurs als Stijn op het belang van sensibiliseren en samenwerken met ervaringsdeskundigen, doelgroepenorganisaties en adviesraden, maar ook met de gewone burger. Stijn somt zelf enkele inspirerende voorbeelden op: “Je kunt bedrijven en verenigingen die hun zaak toegankelijker willen maken voor rolstoelgebruikers of andere mensen met een beperking stimuleren met een toegankelijkheidspremie. In Jabbeke werd Poëzie aan het water georganiseerd, een inclusieve wandeltocht van mensen met en zonder beperking, waarbij je niet wist wie een beperking had. Dat is ook zo in het alledaagse leven: je ziet het niet meteen aan mensen zoals ik met een autismespectrumstoornis.”

Burgemeester Bram Degrieck was onder de indruk: “We zijn vandaag op onze eigen grenzen en beperkingen gestoten! Dit project werkt inspirerend, zeker in ons plan naar een Grenzeloos De Panne! De getuigenis van Stijn leert ons dat inclusie verder gaat dan fysieke beperkingen. Wij hebben daar de kennis niet altijd over, maar jullie hebben ons duidelijk gemaakt dat er instanties zijn die ons kunnen helpen. We moeten de lat misschien hoger leggen en het gesprek rond inclusie in onze gemeente opnieuw opstarten!”

Charter

Daarbij kreeg de burgemeester de raad om vooral te luisteren naar mensen met een beperking, om hen een forum te geven, en dat samenwerken met een adviesraad heel nuttig kan zijn. Gemeenteraadslid Arne Debaeke verwees naar het voorstel dat hij ooit had ingediend om een charter te ondertekenen over openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Burgemeester Degrieck beloofde dat dit zou ondertekend worden op de volgende gemeenteraad. (Myriam Van den Putte)