Lokaal bestuur ontvangt nieuwe inwoners

Het gemeentebestuur heeft onlangs de nieuwe inwoners op een receptie getrakteerd. Zowat 30 mensen kwamen op de invitatie af. In de coronajaren ging deze traditie niet door.

In 2022 kwamen 339 mensen in Ruiselede wonen; 305 anderen vertrokken. Samen met het aantal geboortes en overlijdens is de instroom alvast positief. In 2022 waren er 5.445 ingeschreven Ruiseledenaren, begin dit jaar stond de teller op 5.504, een toename dus van 59 bewoners.

Na het ochtendontbijt was er een virtuele rondleiding door het Molendorp, met een deskundige uitleg per item. (RV/foto RV)