Lokaal bestuur De Panne zet drie Kinderkraks in de bloemetjes

Kinderkraks Otis Beun (10), Tahnee Stienne (13) en Len Launoy (15) zijn door het lokaal bestuur van De Panne in de bloemetjes gezet.

Begin dit jaar werden de drie in onze krant verkozen tot Kinderkrak van De Panne om hun bijzondere prestaties of hun inzet voor anderen. Otis is een krak op de piano, maar hij schaakt ook en is een lenige tumbling-gymnast. Voor Tahnee draait alles rond acrogym en gymnastiek.

Len zet zich via de jeugdraad in voor de jongeren en kan ook goed overweg met drumstokken. “Deze drie jongeren mogen trots zijn op hun creatieve en sportieve talenten, en hun inzet en enthousiasme waarmee ze dit alles waarmaken”, zeggen burgemeester Degrieck en schepen Vandermeeren.

Over het trio lees je meer via www.kw.be/kinderkrak.

(MVO)