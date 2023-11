Lokaal bestuur De Panne wil nieuwe weg inslaan met site Cordial

Op de gemeenteraad stelde burgemeester Bram Degrieck voor om een nieuwe weg te bewandelen voor het bouwproject op de site Cordial in de Zeelaan. De oorspronkelijke bedoeling was om op deze centrale en strategische locatie het nieuwe infokantoor van Toerisme onder te brengen.

In 2022 kocht de gemeente ook het pand ‘Caractère’ aan de Duinkerkelaan aan, dat aansluit bij de eerder aangekochte grond ‘Cordial’ en ‘Huyze Lenaers’ in de Zeelaan. Zo werd het lokaal bestuur eigenaar van de volledige site, en de intentie was om het originele gebouw in zijn oude glorie te herstellen. Op het gelijkvloers zou een modern toeristisch infokantoor komen, op de bovenverdieping appartementen. Zo zou ook een lelijke kankerplek uit het straatbeeld verdwijnen.

Architect aanstellen

Om die ambitieuze plannen te realiseren, werd een PPS-procedure (publiek-private samenwerking) gestart. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft nu beslist om die procedure stop te zetten. “De PPS-procedure bracht niet het verhoopte resultaat”, zegt schepen Wim Janssens.

“We krijgen niet wat we wilden en we hebben weinig zekerheid over de kostprijs. We herstarten op de klassieke manier met de aanstelling van een architect. Onroerend Erfgoed wil trouwens ook dat er een architect is, zodat duidelijk is dat we ermee bezig zijn. Want anders moeten ze in het voorjaar de boete activeren die rust op het perceel. Het project komt er, maar met wat vertraging. Het belangrijkste is dat we de risico’s minimaliseren en zo weinig mogelijk verloren kosten maken.”

5 miljoen euro

“We willen tegen de verkiezingen een kant-en-klaar en transparant bouwdossier voorleggen, zodat er na de verkiezingen kan verder gewerkt worden. Ik ben nog steeds overtuigd dat het onze taak is om die kankerplek weg te werken en Toerisme onderdak te geven in een gebouw met uitstraling. Hierna komt er opnieuw plaats vrij in het gemeentehuis (waar Dienst Toerisme zich nu bevindt, red.) en kunnen we daar de finale fase van de renovatie van het gemeentehuis uitvoeren.”

Burgemeester Bram Degrieck: “We ramen de totale bouwkost, inclusief de bovenliggende appartementen, op zo’n 5 miljoen euro. Met het plan van een architect kunnen we dan naar Onroerend Erfgoed trekken. Ook belangrijk is dat, als we zelf bouwen, er 60 procent subsidies aan vasthangen.”

(MVO)