Loïc Carlier uit Bredene wint Jonge Leeuwen-wedstrijd

De 23-jarige Loïc Carlier uit Bredene, jeugdsportcoördinator bij Ostend Tennis Club, heeft vrijdag de Jonge Leeuwen-wedstrijd van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie gewonnen. Uit 13 kandidaten werd zijn project door een vakkundige jury gekozen. Zijn doel is om via een app meer kinderen tennisverslaafd maken, met de medewerking van Appwise/Wisemen.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse Sportfederatie hadden in februari 13 ‘Jonge Leeuwen’ bekendgemaakt in de Ghelamco Arena in Gent.

De jongeren tussen 16 en 25 moesten de voorbije maanden met steun van (ex-)topatleten en sportexperten ideeën uitwerken om verschillende grote maatschappelijke uitdagingen van de Vlaamse sportclubs en -federaties aan te pakken.

App

Loïc Carlier stelde bij aanvang zijn project als volgt voor: “Met het ontwikkelen van een oefengerichte app willen we enerzijds de leertijd in de thuisomgeving en anderzijds de betrokkenheid in de sportclub van jeugdspelers verhogen. Via de app krijgen spelers verschillende opdrachten in spelvorm voorgesteld die ze samen met de ouders kunnen uitvoeren. Wanneer de opdracht correct is uitgevoerd wordt er een nieuwe opdracht, met verhoogde moeilijkheidsgraad, voorgesteld.”

Doorheen het traject worden incentives opgebouwd, via uitdagingen. “Met de app willen we een verhoogde sportbeleving en -betrokkenheid van jeugdspelers en hun ouders genereren, waardoor zowel het spelplezier van puur recreatieve spelers verhoogt als de output van competitiegerichte spelers.”

Doordat de speler in de gezinssituatie extra trainingsprikkels krijgt, komt er tijd vrij voor de coach op de trainingen. “De verhoogde sportbeleving en -betrokkenheid van zowel ouders als kind, kan ook zorgen voor een positieve dynamiek in de clubwerking. De spelgerichte opdrachten zijn heel divers: fysiek, coördinatief, sporttechnisch of mentaal. De betrokkenheid op de club wordt gestimuleerd via specifieke uitdagingen met betrekking tot speeluren buiten het lessenpakket, deelname aan jeugdactiviteiten, tornooideelnames, enzovoort”, aldus Carlier. Hij ontving als winnaar een digitale cheque van 4.000 euro.

(ACR/ GF)