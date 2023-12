Logiessector krijgt in Brugge toegang tot nieuw digitaal loket

Vanaf januari 2024 krijgt de logiessector toegang tot een nieuw digitaal loket op brugge.be. “Dankzij een recent ontwikkelde toepassing is het voor uitbaters mogelijk om hun dagregisters efficiënt te beheren en krijgen ze een helder inzicht in de omvang van de toeristenbelasting bij de aangifte aan het einde van elk kwartaal”, zeggen schepen van Financiën Mercedes Van Volcem en schepen van Smart City Minou Esquenet.

Tot voor kort ervoeren zowel logiesuitbaters als de dienst Financiën het handmatig invullen en verwerken van dagregisters als een tijdrovende taak met mogelijke problemen zoals fouten, vertragingen en een gebrek aan transparantie. Op verzoek van de dienst Financiën heeft de dienst Informatica van de Stad Brugge in samenwerking met de logiessector dit proces gedigitaliseerd.

Overnachtingen

“Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om via een digitaal registersysteem het aantal overnachtingen per logies te registreren. Na afloop van elk kwartaal moet het digitaal register ingediend worden. Dit is een groot verschil met hoe de logiesbelastingen tot nu gebeurden: men moest dit ieder semester manueel opschrijven en indienen”, legt Mercedes Van Volcem uit.

“Door de registerplicht te digitaliseren, kan iedereen efficiënter en sneller werken. We taxeren nu wel per kwartaal en niet per semester, maar dit maakt dat de aanslagen lager zullen zijn. Op die manier kunnen we de belastingdruk in de sector beter spreiden.

Slimme stad

Volgens schepen van Smart City Minou Esquenet is een slimme stad een stad die het eenvoudiger maakt voor haar inwoners om met de stadsadministratie te communiceren en formaliteiten in orde te brengen: “Deze in huis ontwikkelde IT-toepassing zorgt niet alleen voor aanzienlijke tijdsbesparingen, maar verhoogt ook de nauwkeurigheid en transparantie. Het gaat onder andere over de automatische import van gegevens vanuit spreadsheets, het beheer ervan en automatische herinneringen voor het indienen van de aangifte.”

“Bovendien betekent dit nieuw digitaal loket niet alleen een verbetering van de huidige, handmatige werking, maar biedt het ook mogelijkheden voor verdere uitbreidingen. We zien nog andere processen die hier in geïntegreerd kunnen worden. Zo optimaliseert het niet alleen het beheer van de toeristenbelasting maar opent het ook de weg naar een bredere digitale transformatie binnen de dienst Financiën. Elke uitbater zal vanaf half december een brief ontvangen om hun account te activeren op dit loket.”