Loft van superfan Guy (59) ademt Arno en staat nu te koop: “Ik heb wel 12.000 items die rechtstreeks met Arno te maken hebben”

Meer dan duizend keer zag Guy Vanhollebeke (59) de Oostendse rocker Arno aan het werk op het podium. In zijn loft zijn maar liefst 12.000 items aanwezig die rechtstreeks met Arno te maken hebben. De collectie is indrukwekkend. Nu verkoopt hij zijn loft in hartje Oostende. “Er komt een Arnohuis in Oostende en daar zal heel veel van mijn collectie te zien zijn”, zegt Guy.

Potentiële kopers die een bezoekje brengen aan de loft van Guy zullen hun ogen uitkijken. In de loft staan immers duizenden items opgesteld of opgehangen die aan Arno doen herinneren. Het gaat om affiches, posters, platen, artikels, en andere items. Zijn loft ademt gewoon Arno. Guy overwintert zelf momenteel in Tenerife, maar we krijgen hem telefonisch te pakken. De makelaar geeft ons dan weer een rondleiding, met toestemming van Guy, door zijn indrukwekkende loft in Oostende.

Apache

“Ik volg Arno al sinds 1982”, vertelt Guy, die de bijnaam Apache kreeg van Arno himself. “Die bijnaam? Hij vond mijn naam eerder een naam voor een Franse schrijver. Hij wou iets waardoor hij mijn naam onmiddellijk zou herinneren en bij toeval had ik een jas aan waarop achteraan ‘L’Apache’ stond, de hoes van de tweede plaat van TC Matic. Had ik iets aangehad waarop de naam van hun derde plaat stond, dan was ik niet zo trots geweest op die bijnaam: dat zou dan Choco zijn.” (lacht)

Arno was Guy’s bloedbroeder, zo noemt hij hem. “Arno heeft mij de wereld doen ontdekken. Ik kocht tickets voor al zijn concerten”, legt Apache uit. “Ik volgde hem naar Parijs, New York en Washington… Hoe ik hem dan heb leren kennen? In die tijd mocht je nog met stokken en spandoeken binnen op concerten. Ik scheurde de lakens van mijn moeder in vier stukken en schreef daar iets op, en daar stond ik voor zijn neus mee te zwaaien voor het podium. Ik deed dat op haast elk concert. Hij zei me: ‘jij bent ook overal, hé.’ ‘Tuurlijk’, zei ik hem. ‘Ik hoor je muziek graag.’ En het ijs was gebroken. Het is op dat moment dat hij mij de naam Apache gaf. Niemand heeft sindsdien ooit nog over Guy gesproken.”

Veertig jaar later is de collectie van Guy immens. Hij heeft alles samen minstens 12.000 items die rechtstreeks met Arno te maken hebben. De meeste zitten echter in dozen op zijn zolder en in kamers. Daar moet hij binnenkort een ander onderkomen voor vinden, want zijn grote loft staat nu te koop. “Dat is daar veel te groot voor mij”, duidt Guy. “Ik woon daar alleen en in de winter overwinter ik in Tenerife. Ik loop er verloren. Je kan er immers met zeven personen wonen. Dat is belachelijk. Als de makelaar een koper vindt, ben ik er weg.”

Arnohuis

Guy droomt al jaren van een Arnohuis en volgens hem komt dat er ook. “Binnenkort zitten we samen met de stad, Toerisme Oostende en de familie van Arno. Kersvers burgemeester John Crombez liet eerder al verstaan dat hij fan is van een Arnohuis in zijn stad. “Ik heb zo veel: je zoekt, je vindt, je koopt en dan verdwijnt dat in een doos. Zelfs nu komt er nog materiaal bij. De voorbije weken kon ik nog zeven affiches op de kop tikken. Het begon ooit met een klein artikeltje over TC Matic in de Joepi. Sindsdien heb ik nooit nog iets weggegooid. Het belangrijkste item? Dat staat opgesteld in mijn living. Een schilderij met daarop Arno op de zeedijk en allemaal blote vrouwen die uit het water meekomen met de golven. Dat is een machtige prent. Het is van de hand van Guy Peellaert, ondertussen al overleden. Het werd speciaal voor een tentoonstelling voor Knack en Le Vif gemaakt. Ik heb het kunnen kopen”, aldus Guy.

Uniek

Wie dus van plan is om de loft te kopen, krijgt er de collectie van Guy niet bij. Al heeft de loft andere troeven volgens makelaar Nikolaas Vanhoucke van Immo Ensor. “Het gaat om een woonoppervlakte van maar liefst 430 vierkante meter”, duidt Nikolaas. “Daarnaast is er nog een zolder van 100 vierkante meter. De loft biedt enorm veel lichtinval, heeft twee keukens en twee badkamers, een grote dressing, vier slaapkamers, een fitnessruimte. Alles is er om te genieten. De loft is bovendien gelegen op 20 meter van de zee. We krijgen niet vaak dergelijke woongelegenheden bij ons binnen om te verkopen. Dit is een uniek exemplaar.”