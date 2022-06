Lof van meesterkok voor ‘Fleur de Han’ van Pascal De Borggrave: “De beste gin ter wereld”

Een grote eer voor Pascal De Borggrave. Meesterkok van België Luc Mertens, ginliefhebber én ginkenner van restaurant Den Bourgondiër uit Wilrijk, riep zijn gin uit tot de allerbeste van de wereld. Vier jaar geleden bracht Pascal deze zelfgemaakte gin op de markt, die wordt gerijpt in de Grotten van Han. Momenteel worden er 2.000 flessen per jaar van verkocht.

Pascal (60) uit de Robert Bultynckstraat is beleggingsadviseur. In zijn vrije tijd drinkt hij graag een gin. “Mijn zoektocht naar een nieuwe en persoonlijke gin duurde twee jaar. In die periode proefde ik ruim 100 verschillende gins. Die bepaalde florale en fruitige smaak die ik in m’n hoofd had, moest nog worden uitgevonden. Hiervoor deed ik een beroep op een genie van planten en kruiden uit Kortrijk. Door zijn inzet werd de florale en fruitige smaak die ik in m’n hoofd had ook werkelijkheid. Door mijn voorliefde voor grotten kwam ik ook in de Grotten van Han terecht. Op een bepaalde dag besloot ik mijn beide passies te combineren. Gelukkig kon ik al snel de verantwoordelijken van de grotten overtuigen. Mijn gin wordt gemaakt op basis van ons eigen recept met planten en kruiden. Er zitten 13 plantenextracten in, die zijn gemacereerd in graanalcohol. Eens gemaakt wordt de gin direct afgevoerd naar de Grotten van Han, waar een symbiose plaatsgrijpt die veertien dagen tot drie weken kan duren. Daarna keert de gin terug en wordt die verkocht.”

“Ik wilde een gin uitbrengen die iedereen graag drinkt”

In 2018 begon Pascal met de verkoop van zijn gin Fleur de Han. En plots was er daar corona. “Dat was pech, want mijn gin wordt voor 90 % verkocht aan de horeca, hotels en restaurants. We zijn nu terug begonnen en de herstart is heel positief. Ik stelde vast dat na corona heel wat restaurants hun gin-kaart hebben verminderd, maar mijn gin Fleur de Han blijft gelukkig op hun kaart staan. Waarom? Fleur de Han heeft een duidelijk verhaal met een verwijzing naar de Grotten van Han waar die gin wordt gerijpt. Mijn gin is qua smaak ook heel goed. De mensen blijven nieuwsgierig. Drinken ze er één keer van, dan blijven ze fan.”

Mooie woorden

Pascal moest even slikken toen hij werd gecontacteerd door Luc Mertens van Restaurant de Bourgondiër in Wilrijk. Deze meesterkok van België is een ginliefhebber en ginkenner. In zijn zaak staan er een twaalftal verschillende gins, waaronder nu ook Fleur de Han. Deze meesterkok leerde de gin van Pascal kennen tijdens een bezoek met zijn mobilhome aan de Grotten van Han. Hij proefde die gin en was meteen ervan onder de indruk. “Volgens Luc is mijn gin ‘De allerbeste gin ter wereld’. Dit zijn niet mijn woorden, wél de zijne. Ik vond dat een mooie uitspraak. Hij gaf zijn goedkeuring dat ik met deze mooie woorden mag uitpakken. Waarom het de béste gin is? Ik wilde een gin uitbrengen die iedereen graag drinkt. De ene drinkt gin, de andere drinkt dat niet. Mijn geheim: we vonden dertien planten die alcohol aanvallen. Het sprookje van klein duimpje en de reus. Alcohol is de reus, maar hier zijn de planten baas. De kracht van de planten overstijgt de alcohol. Dit zorgt voor een overheerlijke smaak waardoor Fleur de Han zich onderscheidt van alle andere gins en maakt dat iedereen hem graag drinkt”, besluit Pascal, die een stevige boost krijgt door de uitspraak van de meesterkok Luc Mertens. “Ik ben zeker dat er nog restaurants zullen volgen. Mijn gin is enkel te koop in de dranken- of wijnhandel, en op de webshop van www.fleur-de-han.be. Op die manier zorgen we voor enige exclusiviteit.”

De gin ‘Fleur de Han’ kost 49,50 euro voor een fles van 700 ml. Het alcoholpercentage is 41%. Info: 0498 70 04 89 – www.fleur-de-han.be