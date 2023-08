Loes Van den Heuvel, Carmen uit F.C. De Kampioenen, en Piet den Boer komen G-team KOG Stasegem steunen tijdens hun tornooi

Op 27 augustus organiseert het G-bestuur van KOG-Stasegem opnieuw hun eigen tornooi voor G-ploegen, dit zijn voetballers met een mentale beperking. In de voormiddag spelen de kinderen tot 12 jaar. In de namiddag de volwassenen. Loes Van den Heuvel, Carmen uit F.C. De Kampioenen, en Piet den Boer komen de G-teams steunen.

G-teams spelen in de breedte van het terrein met aangepaste spelregels. De wedstrijden starten om 9 uur met de Kids, dat zijn kinderen tot 12 jaar oud. De tornooidirecteur Filip Verbeke mag zeven ploegen ontvangen: KRC Harelbeke, Mandel United, Marke, Black Devils Varsenare, KSCT Menen, G-Oalympics Ledegem en Marke B. Zelf treedt KOG aan met twee ploegen.

De Teens, de kinderen van 12 tot 16 jaar, beginnen eraan om 9.30 uur met naast Stasegem ook KSCT Menen, VV Koekelare en G-oalympics Ledegem. De prijsuitreiking voor alle ploegen is om 12.20 uur en zoals steeds in het G-voetbal wordt er geen rangschikking opgemaakt, iedereen is winnaar, geen verliezers. De medailles worden uitgereikt door burgemeester Alain Top en Dominique Windels schepen van Sport

In de namiddag spelen de volwassen. Naast KOG Stasegem zijn ook De Black Devils United van Varsenare, KVK Westhoek, KSCT Menen, White Star Lauwe en FC Gullegem Dames van de partij. De aftrap is om 13 uur, de medailleceremonie om 16.30 uur.

Negen scheidsrechters leiden de wedstrijden in goede banen.

Een feest

De meter van het G-team, Loes Van den Heuvel, maakt vanaf 14 uur haar opwachting. Piet den Boer, winnaar in 1981 in de Europacup met KV Mechelen, zal ook van de partij zijn. Misschien komt ook Jelle Vossen een kijkje nemen.

Naar jaarlijkse gewoonte praat Marc Van Leynseele alles aan elkaar en komt Kris Wills een optreden verzorgen. Kris is de papa van één van de spelers. De ingang is volledig gratis. Je kan er de ganse dag smullen van lekkere burgers, een drankje nuttigen en voor de kleinsten is er een visput voorzien en een springkasteel. “Wij maken er werkelijk een feest van, samen met ons team vrijwilligers”, aldus Rik Knockaert van G-team KOG Stasegem.

Goud op Special Olympics

Het G-team nam dit jaar in Mechelen deel aan de Special Olympics en behaalde voor de vijfde maal de gouden medaille. De overige twee keer werd zilver behaald. “Het mooie aan het verhaal is dat wij er niet altijd met de sterkste spelers naar toe gaan. Iedereen krijgt bij ons de kans om mee te spelen. Onze trainers, begeleiders en kookouders, geven er vijf dagen het beste van zichzelf”, aldus Rik.

“Wij krijgen reeds 10 jaar de steun van de Lions Liederick uit Harelbeke, The Black Devils Rock, die ons mee ondersteunt en Dovy-keukens, dat het tweede jaar op rij op onze shirts prijkt. Het tornooi is ook naar hun firma genoemd.”

“Wij doen er alles aan opdat onze jongens en meisjes zich echt amuseren, elke dinsdag komen zij trainen, in oktober begint de competitie. Zonder de financiële steun van deze mensen, zou ons dit niet mogelijk zijn en wij dragen hen dan ook dankbaar op handen. Ons G-bestuur, samen met trainers en begeleiders, danken allen die eens goeiedag komen zeggen op onze hoogdag van het G-voetbal”, zegt afgevaardigde en duivel-doet-al Sofie Depypere, ook bekend als de ‘moeder’ van de ploeg.