Loer door kijkers en ontdek de verdwenen Zwinhavens

Van 7 juni tot en met 1 september kan je het historische Zwinlandschap in Knokke-Heist, Oostkerke, Hoeke, Sluis en Retranchement met de fiets ontdekken. Het prachtige Zwinlandschap van vandaag zag er in de middeleeuwen onherkenbaar anders uit. Dat kan je nu herontdekken met VR-kijkers.

Bepalend was de brede en uitgestrekte Zwingeul met bloeiende wereldhavens erlangs. Door deze verbinding met de zee beleefden Brugge en Vlaanderen in het algemeen gouden tijden. Een van de redenen waarom de Zwinhavens sinds 9 mei 2023 opgenomen werden in de Vlaamse canon. De route laat je als fietser een prachtig historisch fietsgebied tussen Knokke-Heist, Sluis, Damme en Brugge ontdekken.

Virtual reality-kijkers langs de fietsroute brengen je terug naar de middeleeuwen en de gouden tijden van bruisende handel en internationale cultuur in de Zwinstreek. De vier VR-kijkers zijn elke dag gratis toegankelijk en geven je de unieke kans om het huidige bruisende Knokke-Heist en omgeving van toen te ervaren.

Havenstadjes

Wie door deze kijkers loert, komt via de Zwinmonding in Knokke-Heist ook in diverse middeleeuwse havenstadjes zoals Hoeke, Monnikerede en Mude terecht. Telkens krijg je een korte video te zien van hoe het leven er toen uitzag exact op de plek waar jij staat. Je staat er, letterlijk, middenin en kan zo 360 graden om je heen kijken.

Langs de route vertelt een ervaren gids over archeologische vondsten, unieke en eigentijdige verhalen en de typische omgeving van toen. Fiets je zonder gids? Vergeet de QR-code op de fietskaart niet te scannen, want onderweg krijg je meldingen en op die manier zie je op je smartphone archeologische vondsten in het landschap verschijnen.

Op woensdag en vrijdag

Op de route kan je een aantal VR-kijkers vinden: – Kijkcentrum Zwin Natuur Park – Knokke-Heist (2 indoor VR-kijkers) – Maenhoutsdijkje – Sluis – Krinkeldijk – Oostkerke – Damse Vaart West/ Damsesteenweg – Damme – Jan van Eyckplein – Brugge. Praktische informatie over de fietsroute De fietstochten met gids vinden telkens plaats op woensdag en vrijdag om 13.30 uur. Reserveer je tickets op voorhand via deze website of in het toerismekantoor van Knokke, Zeedijk 660. De fietstocht duurt 3,5 uur en start opnieuw aan het infokantoor van Toerisme in Knokke. We vragen deelnemers om tegen 13.20 uur te verzamelen aan het toerismekantoor in Knokke, zo kunnen de tochten tijdig van start gaan.

Heb je interesse om deze fietstocht met een groep vrienden, je bedrijf of familie te organiseren? Contacteer dan de afdeling MICE via mice@knokke-heist.be voor een offerte en meer informatie. Via fietstochten met gids | Toerisme Knokke-Heist (myknokke-heist.be) kom je meer te weten over de fietstochten met gids.

Vlaamse canon

Een half jaar later dan gepland, maar op dinsdag 9 mei 2023 werd de canon van Vlaanderen voorgesteld. Zestig gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken die het Vlaanderen van vandaag bepalen staan erin beschreven. Uit meer dan 500 mogelijke onderwerpen werden de uiteindelijke 60 zogenoemde ‘vensters’ gekozen.

Eén van die vensters is De verdwenen Zwinhavens – Brugge, verbonden met de zee. Het middeleeuwse karakter van Brugge toont nog altijd hoe belangrijk de stad in die periode was als centrum van handel, nijverheid en kunst. Een rol die ze enkel kon uitspelen door haar uitzonderlijke netwerk van voorhavens, gelegen langs een grote getijdengeul: het Zwin in Knokke-Heist.

Via die geul en de voorhavens stroomden schepen, goederen, mensen en ideeën Vlaanderen binnen en buiten. Zo kon zich een unieke culturele en handelsomgeving ontwikkelen, want net die Brugse voorhavens verzekerden samen met de kosmopolitische stad Brugge de verbinding met alle belangrijke Europese havensteden. Wil je meer weten over de Vlaamse Canon en de Verdwenen Zwinhavens, neem dan een kijkje op: De verdwenen Zwinhavens – Canon van Vlaanderen.