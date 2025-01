Lodewijk Callewaert viert zijn 103de verjaardag

Op 2 januari mocht Lodewijk, of beter Louis, Callewaert 103 kaarsjes uitblazen in wzc Ter Linde. Daarmee is hij de oudste inwoner van Gits.

Louis groeide op in een traditioneel landbouwersgezin en hij kende er een onbezorgde jeugd, samen met zijn ouders, vier broers en zijn zus. Hoewel hij een goeie leerling was, stopte Louis op zijn veertiende om te helpen in het familiebedrijf. De mooie jeugdjaren werden helaas verstoord door de Tweede Wereldoorlog. Twee broers van Louis werden opgeroepen voor militaire dienst en kwamen gelukkig ongedeerd terug. Louis werd in 1944 samen met zijn broer Achiel opgeroepen om dwangarbeid te verrichten in Duitsland. Tijdens een verlofperiode na meer dan een jaar in Duitsland stuurde vader Hektor beide zonen wijselijk niet meer terug. Louis is tot vandaag de enige oud-strijder die Gits nog telt.

Tomaten in serre

Na de oorlog namen de zonen Callewaert de hoeve over en specialiseerden ze zich in de bloemkoolteelt. Ze kweekten daarnaast als een van de eersten tomaten in serres. In 1956 ontmoette Louis zijn Madeleine Haeve uit Zarren. Het koppel vestigde zich in de Middenstraat in Gits en begon er zijn eigen tuinbouwbedrijf.

Veel vrije tijd hadden ze niet in de boerenstiel maar ze hielden eraan om elk jaar op reis te gaan. Na hun pensioen bleven ze nog een aantal jaren wonen op hun hoeve in de Middenstraat tot ze verhuisden naar de Gitsbergstraat.

“We beleefden een mooie oude dag met elkaar. Ook een pannenkoek met koffie konden we beiden smaken en ik ging graag bolletra spelen”, vertelt Louis. In 2016 besloten ze om hun intrek te nemen in woonzorgcentrum Ter Linde in Gits. Uitgerekend op de 98ste verjaardag van Louis, 2 januari 2020, overleed echtgenote Madeleine.

De officiële huldiging vond plaats op maandag 6 januari in het bijzijn van schepenen Frederik Demeyere, Jan Lokere en Lies Colpaert. (EVG)