Lockers uit kleedkamers zwembad krijgen tweede leven in jeugdhuis

Zestien lockers uit de kleedkamers van het gesloten zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik krijgen een nieuwe bestemming in jeugdhuis BeePee op de hoek van de Nieuw- en Donkerstraat. “Dit zal het voor ons tijdens een optreden of fuif gemakkelijker maken want anders hangen de jassen op kapstokken en wordt op weg naar huis soms ook wel eens een verkeerde jas meegenomen”, zegt voorzitster Pauline Terryn.

De ‘kluisjes’ maken het mogelijk om persoonlijk gerief van de jongeren veilig op te bergen en die tegelijk de nostalgie van het oud zwembad her oproepen. Het in de volksmond jeugdhuis ‘De Bierpompe’ – vroeger café De Pompier – heeft een rijke geschiedenis. Zwembad Ter Leie evenzeer, het dateert van 1980 en zal door onder meer hoge onkosten door betonrot en een zwaar verlies in de exploitatie worden afgebroken. “Tijdens een bestuursvergadering kwam het idee of we geen kledinglockers van het zwembad zouden mogen gebruiken”, zegt bestuurslid Adèle Koopman.

“We vroegen aan schepen van Jeugd Bercy Slegers of er daartoe een mogelijkheid was”, vertelt bestuurslid Adele Koopman. “We hadden op het internet al eens gezocht om lockers online te bestellen maar dat bleek heel duur. We kwamen algauw uit aan duizend euro”, vult de voorzitster aan.

Het schepencollege ging dus in op de vraag vanuit het jeugdhuis. “Er was niet echt een bestemming voor de rest van de lockers”, zegt schepen Bercy Slegers. “Onze technische dienst ging een deel demonteren en krijgen ze hier dus een tweede leven.”

“Als het druk is in ons jeugdhuis, dan hangen er een pak jassen in de gang achter de toog en is het pak zodanig groot dat het moeilijk werd om te passeren”, zegt de voorzitter. “Een oplossing was dus ook wel nodig. Bovendien staan we hier met zodanig veel verloren voorwerpen en niemand komt ze ophalen.”

Sloop

Normaliter start de sloop van Ter Leie in de tweede helft van september. De werken zouden vier maanden duren. “Het zwembad werd al zoveel mogelijk leeggemaakt”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “De redders maakten een gedetailleerde lijst op van alle materiaal.”

”Onze buurgemeente Komen is al heel wat komen halen. De herbestemming voor de lockers is een goede oplossing. Ook de jeugdbewegingen zijn aangeschreven. Zo kwamen er reddingsvesten bij KSA Grensvuur en Chiro terecht.”

De kledinglockers kunnen worden afgesloten met een muntstuk van 50 cent dat men nadien terugkrijgt. De lockers zullen een eerste keer alvast goed van pas komen op het Bal Marginal komende vrijdagavond. Een ideale afsluiter van het schooljaar.

Voor de muziek zorgen dj Raymon Rhodes (22-24 uur), Bbeatz (24 uur-1u30), Cmlbeats (1.30 uur-3 uur)

Wie komt verkleed als marginaal krijgt een gratis Cara pils. Men pakt uit met marginale prijzen. Zo kost een Cara pils maar één euro. En wie er vier tegelijk bestelt, krijgt gratis een fake tattoo. (EDB)