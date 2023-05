Locatie van oud-financiëngebouw in Torhout wordt Watertuin

De afbraak van het oud-financiëngebouw in Torhout is volop aan de gang en dus kan er binnenkort een groene doorsteek gecreëerd worden vanaf de Burg naar de tuin de Brouckere en het aanpalende domein ’s Gravenwinkel. De gemeenteraad keurde maandagavond fase 1 van het project unaniem goed.

Die fase 1 behelst de groenaanleg op de locatie van het oud-financiëngebouw. De kostprijs wordt op bijna 163.000 euro geraamd, btw inbegrepen. De plannen zijn uitgetekend door tuin- en landschapsarchitect Green-YD uit Ieper. Er wordt een zogenoemde Watertuin gerealiseerd, een speels concept.

Hangmatten, pergola en waterpartijen

“We willen het hele gebied vanaf het oud-financiëngebouw tot aan de Fraeysstraat omvormen tot een aaneensluitende groene oase”, aldus schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V). “Een mooie rechtstreekse verbinding tussen de Burg en onze vernieuwde stadskern.”

In de nieuwe tuin op het ‘perceel financiën’, de Watertuin dus, komen er bomen, bloemen en waterpartijen. Er is een regenwaterput van 20.000 liter voorzien. Ook hangmatten en een pergola maken deel uit van de plannen. In de eigenlijke tuin de Brouckere wordt er een evenementenplein gecreëerd.

Het provinciebestuur komt met 60.000 euro subsidies over de brug.