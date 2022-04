Lobke verhuist met Chantly naar groter pand in de Marktstraat in Izegem

Parfumerie en schoonheidsinstituut Chantly is verhuisd binnen de Marktstraat. Het huurpand in de Marktstraat 5 werd ingeruild voor het huisnummer 11 waar vroeger herenkledij Lybeer zat. “We hebben hier veel meer ruimte en comfort. Dat maakt het aangenamer, niet enkel voor de klanten, maar ook voor ons team.”

Lobke Van Marcke werkt al haar hele professionele carrière voor Chantly. Ze begon met een vakantiejob, bleef er na haar hogere studies aan boord en nam in 2013 de Chantly-winkels in Diksmuide en Izegem over. “De naam en het logo, ons ondertussen alom bekend kroontje, bleven behouden. De winkel in Roeselare, waar ik vroeger werkte, hield al snel op te bestaan. Eind vorig jaar ben ik ook in Diksmuide gestopt. Een moeilijke beslissing, maar noodzakelijk. Van twee huurpanden zijn we nu overgestapt naar één eigen pand.”

Je was al buur van Herenkledij Lybeer. Je kende het nieuwe pand allicht?

“Ik was er uiteraard nog binnen geweest, maar uiteindelijk enkel in het winkelgedeelte. Het verbaasde me om te zien hoe groot de zaak wel is. Er is hier een heel stuk bijgebouwd aan de oorspronkelijke winkel en er was ook een leefgedeelte. Dat alles is nu ingenomen door onze zaak. Vooraan de winkel, daarachter een stockageruimte, keuken en de verzorgingscabines. Vroeger moest je daarvoor naar boven, nu hebben we hier alles op het gelijkvloers. Bovendien is hier ook meer ruimte voor onze eigen mensen. Er is hier nu ook een keukentje, we moeten dus niet meer eten tussen de kartonnen dozen. In totaal werken hier nu nog vier dames bij mij. Ook voor hen is dit veel comfortabeler geworden. Iedereen loopt hier heel blij gezind rond.”

Een nieuwe winkel betekende ook meteen een nieuw concept.

“Inderdaad, geen muur meer vol met verschillende doosjes parfums. Die kakafonie hebben we weggewerkt en ingeruild voor een huiselijk gevoel. Vooraan in de winkel ontvangen we de klanten, daarachter hebben we een parfumbar waar er geurtjes gedegusteerd kunnen worden. De flesjes staan nog uitgestald, maar de testparfums zitten netjes in een kast. We halen die uiteraard uit om te laten ruiken. Men kan hier terecht voor een unieke beleving, we willen geen supermarktparfumerie zijn. Sommige mensen weten ook al precies wat ze willen, anderen zijn op zoek naar iets nieuws. Alles is mogelijk. Het achterste gedeelte van de winkel is gereserveerd voor de verzorgingsproducten en de maquillage. Je zou de vroegere winkel Lybeer ook niet meer herkennen, alles is op een gelijk niveau gebracht en helemaal open gewerkt. Het aantal verzorgingscabines is nu verdubbeld tot vier en we ook onze openingsuren zijn verruimd, nu al mijn medewerkers hier in Izegem aan de slag zijn.”

Van de Batjes willen we een soort opendeurweekend maken

Is jullie aanbod anders dat in de ketens?

“Zeker. We hebben uiteraard ook de courante, populaire merken. Maar we zijn bijvoorbeeld ook verdeler van Atkinson. We zijn samen met een zaak in Brussel de enige verdeler. Je kunt hier dus zeker exclusieve zaken op de kop tikken.”

Je hebt ongetwijfeld hectische tijden achter de rug?

“We zijn in totaal slechts twee dagen gesloten geweest om de effectieve verhuizing te regelen, voor de rest was het wat moeilijk weken. Maar het is nu des te fijner om in een nieuwe omgeving aan de slag te kunnen. We kwamen ook nog uit de coronaperiode. Dat was hels, omdat we ook twee keer huur moesten blijven betalen. We hebben dan getracht door aan huis te leveren ook wat omzet te maken, maar dat valt niet te vergelijken natuurlijk. ”

Je blijft ook in de Marktstraat, een bewuste keuze?

“Jawel. We zijn ook elders in Izegem panden gaan bekijken. We wilden zeker in de stad blijven en we zijn ook blij hier in de Marktstraat een stek gevonden te hebben. Onze klanten zijn het hier gewoon. Ze kunnen hier snel binnenwippen, vergeet ook niet dat er hier voldoende parking is. We hebben nu de nieuwe parkeerhaven in de straat, maar ook in de Marktstraat zelf mag je, weliswaar betalend, parkeren. Iedere dag ’s namiddags en op vrijdag en zaterdag zelfs de hele dag. Izegem is een ‘commissiestad’ waar de mensen gericht en efficiënt hun boodschappen willen doen. Daar is niks mis mee, integendeel, we moeten dat nog meer uitspelen. Zelf maak ik deel uit van de cel kleinhandel van de Economische Raad. Ik zou ook durven voorstellen dat we met de handelaars ook één keer per maand samenkomen. Dat deden we in Diksmuide ook en dat resulteerde wel in heel wat goede ideeën.”

Het stadsbestuur legde een nieuw bereikbaarheidsplan op tafel. Hoe sta je daar tegenover?

“Ik ben naar vergadering voor de handelaars geweest. Iedereen kijkt natuurlijk in eerste instantie wat het nieuwe plan zal betekenen voor zijn eigen zaak. Ik ben vooral blij dat we met de auto bereikbaar blijven en dat de Marktstraat niet louter voor fietsers en wandelaars is gereserveerd.”

Straks zijn er ook weer Batjes. Wat betekenen die voor jullie?

“We hebben niet echt een soldenartikel. We hopen op goed weer en staan dan voor onze deur met zonneproducten. Maar nu onze winkel nieuw is willen we er ook een soort opendeurweekend van maken. Iedereen mag dan eens een kijkje komen nemen en als de zon schijnt kunnen we ook nog genieten van een glaasje in de tuin.”