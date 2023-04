Lo-Reninge voert Plusbus is voor transport naar de markt

Senioren en zorgbehoevenden die in Lo-Reninge wonen, kunnen van april tot augustus een keer per maand met de Plusbus naar de markt van Veurne en Poperinge.

De Plusbus is een minibus van NestorPlus. Die intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren stuurt een netwerk van vrijwilligers aan die extra dienstverlening bieden aan senioren en andere personen met een zorgvraag. “De Plusbus zal vanaf 12 april ingezet worden om senioren en mensen met een zorgvraag naar de woensdagmarkt in Veurne of de vrijdagmarkt in Poperinge te brengen”, zegt Nancy Deprez, coördinator van NestorPlus. “Voor hen is het namelijk niet altijd gemakkelijk om vervoer te vinden.”

De minibus biedt plaats aan acht personen. Elke tweede woensdag van de maand rijdt de bus naar de markt in Veurne en elke vierde vrijdag van de maand naar die van Poperinge. De ritjes naar Veurne vinden plaats op 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli en 9 augustus en naar Poperinge op 28 april, 19 mei (uitzonderlijk de derde vrijdag van de maand), 23 juni, 28 juli en 25 augustus. De prijs heen en terug bedraagt 7 euro per persoon en per marktdag. Inschrijven kan op het nummer 0473-33.34.33 of door te mailen naar info@nestorplus.be en dit uiterlijk tot de dag voordien. De Plusbus vertrekt aan de bushalte Oude Eiermarkt in Lo. De opstapplaats in Veurne bevindt zich aan het Rösrathplein nabij de Houtmarkt en in Poperinge aan de busparkeerplaats langs de Hondstraat ter hoogte van Bpost. (KVCL)