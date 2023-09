Lissewegenaars maken zelf bouwstenen voor nieuwe Scharphoutsite

Op de plaats van de vroegere school in Lissewege zal de stad de nieuwe Scharphoutsite realiseren. De werken moeten tegen 2025 klaar zijn.

Op de site komt er heel wat. Er is een sportzaal, een polyvalente zaal voor 200 personen, de bibliotheek, een ruimte voor het Mintus dienstencentrum Levensvreugde maar ook de lokalen voor de KSA. Het zal dus een plaats worden waar jong en oud elkaar zullen kunnen ontmoeten.

Workshop

Binnenkort starten de bouwwerken voor de site. De stad Brugge wil de bewoners er bij betrekken en daarom organiseren ze nu zaterdag een workshop waarbij ze samen met het architectenbureau Dertien 12 uit Brugge en BC Materials bouwstenen zullen maken. Ze zullen tijdens die workshop ook meer te weten komen rond circulair wonen. Zo worden de bouwstenen bijvoorbeeld gemaakt met herbuikbare materialen, maar ook met aarde die ter plaatse afgegraven werd. Het zorgt volgens schepen Minou Esquenet alvast voor minder vrachtwagens die heen en terug moeten rijden.

Inschrijven vooraf is wel verplicht via de website van de stad Brugge. Zo krijgen de Lissewegenaars en de verenigingen de kans om een gepersonaliseerde bouwsteen te hebben in de nieuwbouw van Scharphout.