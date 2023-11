Lissewege krijgt eindelijk opnieuw een bankautomaat

Lissewege krijgt eindelijk, na jaren, op nieuw een bankautomaat. Die wordt momenteel geïnstalleerd in de Stationsstraat, in het gebouwtje van de stedelijke basisschool Ter Poorten. Op 22 december wordt de automaat in gebruik genomen.

Sedert de sluiting van het KBC-kantoor, vele jaren geleden, had Lissewege geen bankautomaat meer. Tot ergernis van velen, zeker van de oudere populatie, die graag nog cash geld wil afhalen. De Lissewegenaren kregen vandaag een brief in de bus, waarin preventieschepen Mathijs Goderis het goede nieuws aankondigt.

“Het is altijd mijn overtuiging geweest dat een bankautomaat een essentiële dienstverlening is voor onze gemeenschap. Het was geen eenvoudig dossier, eerder een parcours met vallen en opstaan”, stelt Mathijs Goderis. Batopin, het bankneutraal netwerk van geldautomaten in België, toont zich bereid om in het witte polderdorp een automaat te plaatsen.

Dudzele

Na Zeebrugge is Lissewege de tweede deelgemeente in het noorden van Brugge die eindelijk opnieuw een bankautomaat krijgt. In Zeebrugge werd die nog niet zo lang geleden gerealiseerd aan de oude vismijnsite. Enkel Dudzele blijft voorlopig nog verweesd en zonder automaat achter.

Mathijs Goderis betreurt de trend om bankloketten te sluiten: “Oudere bewoners van het noorden van Brugge trokken tot voor kort zelfs naar Blankenberge. Maar ook in die badstad heeft de laatste bank er zijn loket gesloten.”