Lisette Lagrou is 100 jaar oud

In wzc Blijvelde werd Lisette Lagrou op maandag 9 oktober in de bloemetjes gezet. Een grote taart werd versneden en 100 kaarsjes werden uitgeblazen, want uitgerekend dag op dag, één eeuw geleden, werd Lisette geboren.

“Ik zag het levenslicht op 9 oktober 1923 in Hooglede”, aldus Lisette. “Ik groeide op in een landbouwersgezin van drie kinderen en ik was het kakkernestje. Ik liep school tot mijn 14de. Daarna hielp ik mee op de boerderij van mijn ouders. Ik leerde in hetzelfde dorp ook mijn man kennen en ik trouwde op mijn 25ste. Ons huwelijk werd gezegend met één zoon: Herman. We zijn altijd op de boerderij van mijn ouders blijven wonen en werken. We hadden varkens, koeien, kippen en een paard om te verzorgen, terwijl alle gewassen gezaaid, geplant en geoogst werden met de hand en met kar en paard. Landbouwmachines kenden we in die tijd nog niet en er was geen vrije tijd. Jammer genoeg werd ik vroeg weduwe en ook mijn zoon Herman moest ik veel te vroeg afgeven.”

Matigheid en geluk

“In 2006 verhuisde ik naar een appartementje in Kortemark en toen had ik ook eindelijk eens tijd voor hobby’s. Kaarten was en is nog steeds een grote hobby van mij. Ik was lid van verschillende kaartclubs in Handzame, Edewalle, Kortemark en Hooglede. Ik vulde ook graag kruiswoordraadsels in en keek graag naar Blokken op tv. Ik kon echt genieten van die tijd op mijn appartement, er kwamen veel vrienden op bezoek en ik was er heel graag gezien. Weet je dat ik tot op mijn 97ste nog met de auto gereden heb? De laatste keer was in 2020 en ik heb nog steeds heimwee naar die tijd. In mei 2021 ben ik verhuisd naar woonzorgcentrum Blijvelde. Hier leg ik nog regelmatig een kaartje en krijg ik vaak bezoek van mijn schoondochter, de twee kleinkinderen en de drie achterkleinkinderen. Ik ben heel erg gesteld op mijn zelfstandigheid en vrijheid, want rust roest. Als de mensen mij vragen hoe je 100 jaar wordt, dan zeg ik dat het een combinatie is van matigheid en geluk hebben”, besluit de eeuwelinge lachend. (JDK)