Lisenko presenteert nieuwjaarsconcert met Quintet David Kozak: “We brengen swingende, jazzy blues en tango nummers”

Het koor Lisenko uit Lichtervelde brengt in januari tweemaal het nieuwjaarsconcert ‘What a beautiful noise’, samen met het Quintet David Kozak, en dansschool Gevada. Met dit uitzonderlijke concert viert Lisenko het 20-jarige bestaan.

Het Lichterveldse Seniorenkoor, Lisenko, zit intussen in de laatste rechte lijn naar zijn nieuwjaarsconcerten. “Vaste begeleider/pianist Dirk Blockeel bleef al die tijd ondersteunen, maar intussen hebben het koor en Dirk tijdens kennismakingsrepetities met het Quintet David Kozak op elkaar leren inspelen”, vertelt voorzitter André Vansteelandt. “David Kozak is pianist en componist. Het Quintet brengt enkele van zijn eigen composities, mooie luisterbare jazz, allemaal geschreven door pianist David.”

“Het 40-koppige vierstemmige koor Lisenko, onder leiding van Geert Steelant, werkt niet alleen samen met het Quintet David Kozak maar ook met de dansschool Gevada. De dansschool heeft locaties in Torhout, Wingene en Oostende. We brengen swingende, jazzy blues en tango nummers. Het Quintet, allemaal muzikanten van wereldklasse, zal ons begeleiden samen met onze pianist Dirk Blockeel. Twee koppels ballroomdansers van Gevada dansen mee op verschillende nummers. En er is nog een verrassing voorzien”, zegt André.

Blue Tango

Wie graag al eens een preview hoort, kan hiervoor terecht op de Facebookpagina Koor Lisenko, waar de leden hun stemmen oefenen op Blue Tango. “Naast dit lied brengen we onder andere nog Take Five, Sing, sing, sing, Save the last dance for me, Kazoo’n shoes blues en Englishman in New York.”

What a beautiful noise vindt plaats op zaterdag 11 januari om 20 uur en zondag 12 januari 2025 om 17 uur in oc De Schouw. Tickets kosten 20 euro, drankje inbegrepen. Kinderen onder de 10 jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen via de koorleden of de website www.koor-lisenko.be. “Senioren die zin hebben om in het koor mee te zingen, zijn welkom op de repetities op donderdagmorgen. Enige voorwaarden zijn graag zingen, regelmatig aanwezig zijn op de repetities en deel willen uitmaken van een toffe bende.”