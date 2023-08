Liselotte Viaene gaat voor het kroontje van Miss De Luxe ‘24: “Als vrouw nog sterker worden”

Liselotte Viaene (41) uit Rumbeke is de trotse finaliste bij Miss De Luxe ‘24. Beroepshalve is ze actief bij Unilin Izegem alwaar ze stalenmagazijnmedewerkster is. Haar hobby is ondertussen een bijberoep geworden, namelijk burlesque. Daar heeft ze ondertussen ook een vzw voor opgericht: Burlycious. Dansen is eigenlijk haar leven, want voordien deed ze ook al 16 jaar klassiek ballet en zeven jaar buikdansen.

“Ik had de aankondiging van Miss De Luxe enkele maanden geleden zien passeren op Facebook en dacht bij mezelf, waarom niet”, steekt Liselotte van wal. “Eerder nam ik ook al eens deel aan Miss West-Vlaanderen (2001) en werd tweede eredame, nu twintig jaar geleden eindigde ik als eerste eredame bij Miss Beach. Wie weet volgt nu straks wel het kroontje (lacht). Ik heb sowieso nu meer maturiteit dan toen. Het is dus een nieuwe uitdaging die ik aanga. Met de burlesque ben ik al uit mijn comfortzone gekomen, nu was ik toe aan een nieuw avontuur.”

Liselotte heeft zeker de ambitie om het kroontje te pakken. “Als je aan een missverkiezing deelneemt, moet je toch met die ambitie starten. Lukt het niet, dan zal dit toch een nieuwe leuke ervaring geweest zijn en dat zal me als vrouw nog sterker maken. Ook kijk ik er enorm naar uit om met deze crew en de andere finalistes eens op reis te kunnen gaan. Niet alleen het verblijf eind oktober zal leuk zijn, maar ook het aanleren van de choreo en het leren defileren. Ook de fotoshoots zijn natuurlijk wel tof hé. Daar heb je anders misschien ook wel de kans toe, maar minder snel dan nu bijvoorbeeld.”

“Ik vind het trouwens tof dat je voor de missverkiezing iets moet doen voor het goeie doel. Samen met collega-finaliste Silke ga ik, naast het verkopen van snoepjes, een burlesque-kalender maken en verkopen voor ons goed doel, Make A Wish.”

Stemmen via sms

Uiteraard kan er nog gestemd worden voor Liselotte. “De mensen kunnen stemmen door een sms te sturen met de boodschap MDL 11 naar 6630 en mij ook volgen op Facebook en Instagram natuurlijk. Iedere dag groeit het aantal volgers, dus ik voel wel dat het leeft en dat er een mooie bende achter mijn avontuur staat. Iedereen is van mening dat ik er volledig moet voor gaan”, besluit Liselotte.

De finale van Miss De Luxe 2024 vindt plaats op 9 december in Salons Mantovani in Oudenaarde. (SBR)