Lisa Pollée uit Ieper maakt eindwerk over pruiken en valt in de prijzen: “Ode aan mijn voorouders”

Voor haar masterproef aan Sint-Lucas werkte de Ieperse Lisa Pollée (22) rond de geschiedenis van de pruik. Voorvader Jacobus Andreas Pollée en enkele van zijn neven waren in de 18de eeuw pruikenmaker. Met dit eindwerk ‘Pruiken Pollée’ viel Lisa in de prijzen.

Lisa Pollée is de dochter van Peter (52) en Greet Vanhaute (51). Haar zus heet Marie (19). Het gezin woont in de Voldersstraat in Ieper. Na haar middelbaar beeldende kunsten in de Heilige Familie in Ieper, stapte ze vier jaar geleden over naar Sint-Lucas in Gent, waar ze net haar masterdiploma beeldende kunsten, specialisatie illustratie behaalde met grote onderscheiding.

Met hulp van opa

“Om de studies tot een goed einde te brengen, moesten we een eindwerk maken”, vertelt Lisa. “We kregen volledige keuzevrijheid. Plots vertelde opa Jef Pollée over de pruikenmakers in onze familie in de 18de eeuw en ik was geboeid om hierrond te werken. Opa zorgde dus voor inspiratie en hielp met opzoekingswerk. Een van zijn hobby’s is namelijk stamboomonderzoek. Zowel opa als mijn vader Peter prijken op de cover. Ik heb mijn verre voorouders nooit gekend, maar dit was een ode aan hen. In totaal bevat het 162 pagina’s en 150 tekeningen, die ik eerst in een schetsboek tekende. Ik werkte vaak ’s avonds en ’s nachts, dan had ik minder afleiding.”

Graduation Show

Tijdens de Graduation Show waar haar familie ook aanwezig was stelde Lisa het werk Pruiken Pollée voor. Ze ontving lovende commentaren en kreeg 18 op 20. “Ik werd genomineerd voor een scriptie-award, daarover volgt eind september meer duidelijkheid tijdens de proclamatie. Met dit werk wil ik graag naar een uitgeverij stappen en zien wat er verder mee kan gedaan worden. Het is nog geen afgewerkt product, ik wil er graag verder aan sleutelen en iets aan toevoegen”, aldus Lisa. “Verder start ik nu mijn zoektocht naar een halftijdse job in de cultuursector, gecombineerd met een eigen praktijk in bijberoep. Binnenkort maak ik een muurschilderij in het JOC en eind augustus help ik mee aan de expo in het Boezingse zwembad Hydra op 26 en 27 augustus. Dit wordt nog aangevuld met opdrachten, zoals bijvoorbeeld geboortekaartjes ontwerpen.”

Misschien zelf pruikenmaker?

Jef, die met zijn vrouw Christiane Six (75) in de Ypermanstraat woont, hielp zijn kleindochter met wat opzoekingswerk. “Naast voorvader Jacobus Andreas waren nog meer familieleden barbier-perruquier in de 18de eeuw, maar verspreid over de provincie”, vertelt Jef. “Er mochten niet te veel pruikenmakers in dezelfde gemeente zijn, een vorm van concurrentiebeding avant la lettre. Mocht ik toen geleefd hebben, was ik misschien zelf wel pruikenmaker geweest of had ik misschien een pruik gedragen”, lacht Jef, die gepensioneerd onderwijzer in het buitengewoon onderwijs is en glimt van trots.

Trotse opa

“Schrijf maar op dat opa preus lik fjirtig is. Creativiteit zit echt wel in de familie, al zijn er verschillende gradaties. Ik schilder en teken ook graag, maar wat Lisa allemaal kan, dat kan ik niet”, zegt opa Jef. “Tijdens haar vierjarige opleiding aan Sint-Lucas heeft ze gaandeweg haar eigen stijl ontwikkeld. Toen ze klein was, tekenden we veel samen en ging ze tijdens de vakantie mee naar het Atelier van de Aquarellisten. Ik herken veel eigenschappen van mezelf in Lisa: goed werken als er wat druk op de ketel zit en doorzettingsvermogen”, aldus Jef, die nog lid is van verschillende kunstverenigingen en eind dit jaar zal deelnemen aan Yper Art.

“Lisa en ik hebben al eens met twee meegedaan en wie weet zijn we dit jaar met drie. Ook zoon Peter zal misschien deelnemen.”