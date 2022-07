Lisa Moerman (27) hoopt opnieuw liefde te vinden in Love Island

Lisa Moerman maakt haar comeback in Love Island. Vorig jaar was ze er ook al te zien, maar de liefde vond ze er toen niet.

In Love Island worden jonge singles gevolgd tijdens hun verblijf in een luxueus vakantiehuis op een idyllisch eiland met maar één doel: de ware liefde. In het programma, dat je op Streamz en de website van GoPlay kunt volgen, is alles op liefde gericht. Gezamenlijke opdrachten moeten de singles dichter bij elkaar brengen.

Voormalig Playboymodel Lisa Moerman was er vorig jaar ook al in te zien. Even leek het toen de goede kant uit te gaan, maar uiteindelijk moest ze toch als single opnieuw naar huis. Nu waagt ze dus opnieuw haar kans, in de hoop nu de echte liefde te vinden.