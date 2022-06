Lisa-Marie Talloen is 18 jaar geworden: “Benieuwd hoe mijn leven zal veranderen”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen.

“In je dagelijkse leven verandert er eigenlijk niet zoveel als je 18 wordt. Ik heb ook nog steeds niet echt het gevoel dat ik ‘volwassen’ ben. Ik heb vroeger altijd gedacht dat 18 jaar worden een veel grotere impact zou hebben op mijn leven.”

Hoe heb je je achttiende verjaardag gevierd?

“Ik heb mijn verjaardag (nog) niet echt kunnen vieren. Ik zit in mijn eerste jaar aan de hogeschool en verjaarde tijdens de examens, op 25 januari. Wel zou ik deze zomer graag nog een uitgesteld feestje willen geven.”

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

“Ik ben super trots op de band die ik tot nu toe heb opgebouwd met mijn familie, want voor tieners met gescheiden ouders is dit niet zo voor de hand liggend. Ik heb een bepaalde periode vaak onenigheden gehad met mijn papa en ik zie mijn grootouders niet zo vaak, maar doorheen de jaren is die band met ieder van hen heel sterk geworden. Ik denk dat dit wel een van de voordelen is van het volwassen worden.”

Hoe ziet jouw zomer er straks uit?

“Ik ben overdag druk bezig met school en probeer in de avond vooral tijd te besteden aan mijn paard en andere hobby’s. In de zomer ben ik wel van plan om opnieuw een maand vakantiejob te doen als animator. De rest van mijn tijd zal opgaan in een reisje en leuke dingen doen met mijn vrienden.”

Vanaf je 18de mag je stemmen. Heb je al een idee welke partij jouw stem verdient?

“Ik weet vooral welke partijen mijn stem zeker níet verdienen. Ik denk wel dat ik nog veel kan bijleren en durf dus nog niet te zeggen welke partij mijn stem wel verdient.”

Corona, de klimaatproblematiek, de oorlog… hoe kijk jij naar de toekomst?

“De toekomst ziet er volgens mij niet erg rooskleurig uit. Ik vind het moeilijk om een beeld te vormen van onze toekomst, maar ik weet wel zeker dat we nog heel wat aan onze wereld moeten verbeteren. De klimaatproblematiek wordt aangepakt, maar niet voldoende. Over de oorlogssituatie durf ik zelf geen uitspraken te doen. Ik heb daar niet voldoende kennis over.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Ik denk dat geluk voor mij betekent dat ik overal mezelf kan zijn en kan doen waar ik mij goed bij voel. Geluk is voor iedereen iets anders.”

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik hoop dat ik tegen dan een baantje als kleuteronderwijzeres gevonden heb in een leuke school die mij ligt. Ik zit momenteel namelijk in mijn eerste jaar kleuteronderwijs. Ik ben hoe dan ook benieuwd naar hoe mijn leven nog zal veranderen.” (WK)