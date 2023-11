Lisa is de nieuwe deskundige communicatie voor stad Ieper: “Dit voelt als thuiskomen”

De Ieperse Lisa Van Cauwenbergh (31) is de nieuwe deskundige communicatie voor de stad Ieper.

Lisa Van Cauwenbergh volgde de bacheloropleiding journalistiek in Kortrijk en woont in Ieper. “Ik hoop dat ik slaag in mijn opzet om samen met mijn collega’s en door teamwork de Ieperlingen op een toegankelijke en duidelijke manier te informeren van het reilen en zeilen in de stad”, aldus Lisa.

“Ieper is voor mij thuiskomen. Ik woon er bijna 30 jaar en de stad blijft mij verwonderen. Haar rijke geschiedenis en prachtige natuur bekoren mij keer op keer. In Ieper kom ik tot rust, leer ik bij, ontmoet ik interessante mensen, word ik ontroerd. Ik kan hier volledig mezelf zijn. Ik ben apetrots op mijn stad.”

Passie voor taal

Voor ze bij de stad Ieper aan de slag ging, was ze als buyer en event coördinator bij Barco in Kortrijk aan de slag. “Ik ben een gevoelige optimist met een passie voor taal, muziek, kunst en bloemen”, omschrijft ze zichzelf. “Schrijven heb ik altijd graag gedaan en ik heb een passie voor actualiteit en het informeren van mensen. Ik zocht een job waar ik met mijn diploma journalistiek aan de slag kon. Het feit dat deze functie bij stad Ieper kon worden uitgevoerd en dat ik kon werken in en voor de Kattenstad was voor mij uiteraard een extra pluspunt.”

Sinds oktober is Lisa aan de slag als deskundige communicatie voor de stad Ieper. “Ik wil echt mijn schouders zetten onder de redactie van de stedelijke publicaties en persberichten. Ik hoop een expert te worden in de mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie en samen met de communicatieambtenaar de krijtlijnen uit te zetten van het communicatiebeleid van de stad.”