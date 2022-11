Lisa Del Bo geeft benefietconcert voor Lichterveldse werkgroep INDIA

De Lichterveldse werkgroep INDIA organiseert op 27 november een benefietconcert met Lisa del Bo in de Sint-Jacobuskerk. De opbrengst gaat naar een project waarbij stenen huizen gebouwd worden in India als vervanging van de huidige krotten uit karton en stukken plastiek.

“De werkgroep INDIA is actief sinds 1994”, vertelt bestuurslid Herman Becue. “We ondersteunen de lokale projecten in en rond de streek van Dhobasole in India. Father Mathew George, een Indische Salesiaan, coördineert elk project ter plaatse. Alle initiatieven focussen op de lokale bevolking en in het bijzonder op het verruimen van de opleidingskansen van jongeren. Vooral meisjes hebben nood aan meer en betere schoolse kansen. Dat komt de hele gemeenschap ten goede.”

INDIA realiseerde de voorbije jaren een breed spectrum aan projecten. “We bezorgden de gezinnen geitjes en legkippen en we bouwden een beschermmuur rond de school zodat de wilde dieren er niet met het eten van de kinderen vandoor gaan”, legt Herman fier uit.

Steun van stad en provincie

“We zorgden daarnaast ook voor de noodzakelijke didactische uitrusting in leslokalen, financierden de lonen van leerkrachten en bekostigden de boeken van de leerlingen. We mochten hiervoor telkens op de steun van heel wat mensen rekenen. Ook vanuit de provincie West-Vlaanderen en het stadsbestuur van Torhout ontvingen we financiële steun.” De voorbije twee jaar werd al een zevental duurzame huizen gefinancierd. De werkgroep mikt op tien stenen huizen.

“Eind 2018 gaf Lisa del Bo voor het eerst het concert Lisa Gelooft”, gaat Herman verder. “In de intieme setting van een kerk, bracht ze een selectie van religieuze liederen, aangevuld met nummers die de boodschap van verdraagzaamheid, hoop en liefde uitdragen. Voor Lisa ging daarmee een langgekoesterde droom in vervulling.”

Het concert ‘Lisa Gelooft’ met Lisa del Bo gaat door op zondag 27 november om 16 uur in de Sint-Jacobuskerk in Lichtervelde. Deuren open vanaf 15 uur, het concert duurt 90 minuten. Tickets (15 euro) te verkrijgen via herman.becue@gmail.com en Luc en Christelle via luc.goddyn@icloud.com.