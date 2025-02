Lisa biedt nieuwkomers een kans om tot rust te komen in Kortrijks gasthuis Madafa

Dat mensen op de vlucht in onze maatschappij in miserabele omstandigheden moeten overleven: daar kan Lisa Lins niet bij. Met haar jonge vzw Datdakan bouwt ze daarom aan een menselijker toekomst: door nieuwkomers in het Kortrijkse opvanghuis Madafa een tijdelijk onderkomen te bieden, een plek waar ze tot rust kunnen komen en zich heroriënteren.

Lisa Lins (36) werd tien jaar geleden, terwijl ze haar pasgeboren derde dochtertje voedde, getroffen door een nieuwsbeeld: een vluchtelinge probeerde haar baby te beschermen, terwijl ze vanuit een bootje aan land probeerde te geraken. “Het drong meer dan ooit tot me door dat ik wél het geluk had om hier geboren te zijn, en alle kansen te krijgen”, herinnert ze zich. Het beeld liet haar niet meer los, en in 2019 ging Lisa in Izegem, waar ze toen woonde, op zoek naar een manier om haar steentje bij te dragen aan een menselijker wereld. “Ik werd buddy van enkele nieuwkomers, alleenstaande mama’s en gezinnen, en hielp hen onder meer met papierwerk en werk zoeken. Maar ik hoorde ook telkens weer hun pakkende verhalen, en stelde me de vraag wat een mens moet bezielen om de tocht hierheen te ondernemen, om in onmenselijke omstandigheden te verblijven, wachtend op een kans om in Groot-Brittanië te geraken. Ik besloot op een dag om naar Duinkerke te rijden, waar mensen in geïmproviseerde kampen leven, en uit te zoeken wat daar precies aan de hand is. Ik kwam er in een absurde, onmenselijke wereld terecht. Maar zelf kon ik ’s avonds weer naar huis, zij bleven achter in de modder en kou. Ik kon en kan nog altijd niet vatten hoe wanhopig iemand moet zijn om zoveel ellende te verdragen.”

Negatieve spiraal

Lisa maakte in Duinkerke kennis met de verenigingen die er zich het lot van de vluchtelingen aantrekken, en hun specifieke werkingen. Zelf bleef ze er regelmatig terugkeren met voedsel en kledij, gekregen of gekocht met giften. In januari 2021 richtte ze samen met Roel Van Landuyt en Lien Castelein Datdakan vzw op, met het oog op een duurzamer uitbouw van haar project. “Ik wilde meer doen dan een slaapzak aanreiken en hopen dat iemand de nacht veilig zou doorkomen.”

Gezocht: 300 mensen die elke maand 10 euro schenken

Ze blijft materiaal inzamelen om in Duinkerke te verdelen. “Zo ligt er momenteel een grote lading handdoeken in mijn garage, die gaat naar een organisatie die de vluchtelingen in Duinkerke een warme douche bezorgt.” Maar drie jaar geleden richtte Lisa ook gasthuis Madafa op. “Ik kreeg wel eens de vraag in Duinkerke om bij mij een douche te mogen nemen, of een nachtje goed te kunnen slapen. Daar kon ik niet op in gaan, ook al omdat het strafbaar is om een vluchteling mee over de grens te nemen. Maar het deed me nadenken over een manier om iets meer structureel te kunnen doen. Toen een gezin verdronk in een poging over de Noordzee te geraken, werd het me duidelijk hoe wanhoop ertoe kan leiden dat mensen hun kansen niet meer realistisch inschatten.”

Lisa Lins. © Jan Stragier

Grote impact

Om uit die negatieve spiraal te geraken, kunnen vluchtelingen enkele weken in gasthuis Madafa verblijven. Lisa geeft hen er de kans om tot rust te komen en andere mogelijkheden dan Groot-Brittannië te overwegen. Ze begeleidt hen op administratief vlak, maar leert hen ook Nederlands en maakt hen wegwijs in onze maatschappij. “Een aspect dat te vaak wordt onderschat. We moeten bedenken dat die mensen uit een heel andere samenleving komen, een andere cultuur ook, en dat vraagt uitleg en begeleiding die nu meestal ontbreekt.” Madafa telt zeven bedden, die momenteel hoofdzakelijk gevuld worden door mensen die in Brussel stranden en er – hoewel dat wettelijk verplicht is – geen opvangplaats krijgen. “Zeven bedden is niet veel”, reageert Lisa.

Ik ben me te goed bewust van mijn eigen priviliges om weg te kijken

“Maar ik vind het belangrijk om te doen wat we aankunnen, en dat goed te doen. Voor de enkelen die bij ons terecht komen, heeft onze hulp een grote impact. We merken dat deze aanpak loont ook. Niet alleen op praktisch vlak – onderdak, voeding, verzorging… – maar ook mentaal. Ze ontdekken dat hier wel degelijk mensen zijn die het goed met hen voor hebben, hen willen helpen en op de goeie weg zetten, en krijgen daardoor weer hoop op een betere toekomst. En net die hoop maakt een groot verschil in hoe iemand verder gaat in het leven.”

Oproep

Het project vraagt heel wat inzet van Lisa en haar collega’s. “Maar voor mij is het iets wat ik kán doen en dus móet doen. Ik ben me te goed bewust van de privileges die ik zelf heb, en die zo veel anderen nooit krijgen. Mocht ik zelf in zo’n uitzichtloze situatie terecht komen, zou ik ook blij zijn dat iemand zich mijn lot aantrekt. Ook al is het maar tijdelijk.”

En dat denken nog altijd velen met haar blijkbaar. Lisa kan rekenen op materiële steun uit haar ruime omgeving. Maar daar moet ze het dan ook mee doen, Datdakan is een burgerinitiatief en kan niet rekenen op subsidies. En is daarom op zoek naar 300 mensen die bereid zijn om maandelijks 10 euro te storten. “Dat zou ons een meer vaste financiële basis geven om door te gaan met werken aan een menselijker wereld, die begint bij onszelf”, besluit ze.

Meer info www.datdakan.be