Lippestifte krijgt eindelijk weer mooi gezelschap in Iepers vestingwater: “Deze karpers zijn beeldig”

Het jarenlange engelengeduld van Ieperse hengelaars is beloond: tien nieuwe karpers met een speciaal schubbenpatroon werden deze week uitgezet in vestinggrachten rond de stad, samen met een hele hoop andere vissen. Ze worden opgenomen en opgevolgd in een gedeeld karperdagboek. “Leuk én leerrijk voor de controle van de waterkwaliteit”, klinkt het onder de gepassioneerde vissers.

De karper Lippestifte is bekend en bemind onder Ieperse karpervissers. Ze zwemt in het vestingwater en is genoemd naar haar “enorme lippen”. “Wie zo’n vis voor het eerst vangt, geeft een typerende naam en neemt een foto voor het karperdagboek, dat we delen met andere hengelaars”, vertelt Wesley Wyffels (32) uit Ieper. Hij leidt een carplife. “Sinds mijn vijftiende, toen ik deze passie ontdekte.”

Wesley en de andere hengelaars zijn in hun nopjes over tien nieuwe karpers. Natuurschepen Valentijn Despeghel (Vooruit) liet ze deze week te water, na een individuele fotosessie op vraag van de hengelaars.

“Een uitzonderlijk moment: de laatste uitzetting van karpers dateert van acht jaar geleden”, aldus Despeghel. “Vroeger gebeurde dat bijna jaarlijks. Tot een te hoog aantal is vastgesteld, waardoor heel wat waterplanten werden opgegeten en er meer modder van de bodem in het water terechtkwam. Dat is nefast voor het precair evenwicht van het ecosysteem.”

Mini Scale

Wesley schat dat er vandaag zowat 200 karpers rondzwemmen in de vestingen. “Een karper kan 50 jaar oud worden. Doorheen de jaren is de populatie gekrompen, waardoor we eindelijk weer nieuwe karpers kunnen uitzetten. De oudste uit ons dagboek? Dat kan Mini Scale zijn. Ze is genoemd naar een mini-schub bij haar staart. Deze karper is uitgezet in 2002, weegt intussen 20 kilogram en ziet er super uit. Een teken dat het water opnieuw een goede kwaliteit heeft, dankzij inspanningen van het stadsbestuur.”

De hengelaars verwijzen onder meer naar de plaatsing van nieuwe drijvende plantenmatten in 2019. De wortels pompen zuurstof in het water en nemen afvalstoffen op, wat helpt tegen de vorming van giftige blauwwieren. Ze bieden vissen ook extra voedsel en een veilige schuilplaats tegen visetende aalscholvers.

Speciale exemplaren

De tien nieuwe karpers blijken ook speciale exemplaren. “Ze zijn beeldig. Hun schubbenpatroon verschilt van hun oudere soortgenoten in het vestingwater. De schubben maken elke karper uniek, waardoor we hen de komende jaren minutieus kunnen opvolgen. Bij een vangst leggen we karpers op een beschermende mat, waar we hen wegen en fotograferen. Daarna gaan ze ongeschonden terug in het water. Dat is leuk voor vissers en leerrijk voor de controle van de waterkwaliteit. Alles gebeurt binnen een uitstekende samenwerking onder vissers en de stad.”

Naast de tien karpers werden nog 50 snoeken, 100 kilogram brasem, 100 kilogram winde, 100 kilogram zeelt en 150 kilogram blankvoorn vanuit Limburg uitgezet in de Ieperse vestinggrachten. “De uitzetting van zulke soorten gebeurt frequenter dan de karpers, om hun populaties op peil te houden”, besluit Despeghel. (TP)