Lions Harelbeke bestaat 28 jaar en viert dat met opvallend kookboek

Serviceclub Lions Liederik Harelbeke pakt uit met een opvallend kookboek: de beste hobbykoks van de club stellen er hun favoriete gerechten in voor, en dat wordt niet alleen aan een passend wijntje gelinkt, maar ook aan een oldtimer waar een verhaal achter zit. Of hoe de mannen van de club verschillende van hun passies samen brachten ten voordele van het goede doel.

Lions Liederik Harelbeke bestaat dit jaar 28 jaar. De 45 leden organiseren elk jaar verschillende activiteiten om een aantal sociale projecten mee te ondersteunen. Een van die activiteiten is bijvoorbeeld een tweedaagse oldtimerrit, waar jaarlijks een kleine 100-tal wagens in meerijden. Een ander voorbeeld: de wijnverkoop waar een zestal gerenommeerde wijnhandelaars uit de streek hun schouders onder zetten.

Uitmuntende culinaire talenten

“Binnen onze hechte vriendengroep zijn er heel wat leden die over uitmuntende culinaire talenten beschikken”, zegt Karel Six van de Lionsclub.

“We hebben de voorbije jaren al heel vaak geopperd dat we daar ooit iets mee moesten doen. Wel, nu is het zover. De vele hobbykoks uit de club hebben een aantal van hun referentiegerechten klaargemaakt. Onze eigen sommelier heeft die aangevuld met zijn wijnsuggestie. En onze petrolheads hebben elk gerecht in verband gebracht met een classic car die ooit heeft meegereden in een van onze oldtimerritten. Onze eigen fotograaf en grafisch vormgever, die van al die oldtimerritten prachtige beelden heeft genomen, heeft alles professioneel in beeld gebracht en ingeblikt.”

Acciughe al verde

Maxim Cannaert mag het boek openen. Hij maakt acciughe al verde, een traditioneel Italiaans gerecht uit Piedmonte, met ansjovis, knoflook en peterselie als hoofdingrediënt. “Een ideaal aperitiefhapje met wat brood, boter en een glas wijn”, zegt Maxim. Zijn gerecht wordt gelinkt aan de Siata 208 CS 8V uit 1954. Siata, een Italiaanse merk sportwagens, werd in 1926 opgestart en ging in 1973 failliet, zo lees je onder meer in het boek. Van de Siata 208 CS 8V 2+2 werden in totaal vier exemplaren gebouwd.

Fabien Romano brengt zijn pizza margherita napolitana, die gelinkt wordt aan de Ferrari Dino 246Gt, een wagen uit de jaren ‘70. Het automagazine Sports Car International plaatste de Ferrari Dino op de nummer 6 op de lijst van topsportwagens uit de 70s, Motor Trend Classic gaf de wagen dan weer plaatsje 7 op de lijst met Greatest Ferraris of all time. Fabien maakt zijn pizza van nul helemaal zelf, dus ook het deeg. Een fruitige rode wijn met weinig tanines, zoals Dolcetto of Beaujolais is ideaal, klinkt het.

“Het boek is ideaal voor wie net als ons houdt van mooie auto’s en lekker eten. De opbrengst wordt integraal gebruikt voor de ondersteuning van tientallen lokale sociale en culturele projecten”, zegt Olivier De Block. Het boek kost 40 euro en kan besteld worden per mail via karel@kerckhof-six.be

(Joyce Mesdag)