Lions Club Tielt ondersteunt via LISA-project kanszoekende jongeren voor, tijdens en na hun studies

Lions Club Tielt steunt al jarenlang vele sociale doelen gericht op kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijker hebben in deze maatschappij. De serviceclub gaat daarbij nog een stapje verder en zal nu ook kanszoekende leerlingen op financieel én moreel vlak bijstaan via het project LISA.

LISA staat voor Lions International Student Academy. “Met LISA willen we kanszoekende jongeren uit Tielt en omstreken meer kansen bieden op het vlak van onderwijs”, vertelt Steven De Coninck, voorzitter van Lions Club Tielt en voorzitter van de LISA-commissie. “Jongeren die na hun middelbare studies een hogere studie of specialisatiejaar willen aanvatten, hebben daar niet altijd de financiële middelen voor of weten niet goed hoe een en ander aan te pakken. Via LISA willen we hen begeleiden doorheen hun hele studietraject, dit vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma. Zelfs bij de zoektocht naar een stageplaats en een eerste job na hun studies kunnen we een helpende hand bieden.”

“We startten daarvoor een samenwerking met enkele scholengemeenschappen uit Tielt en omgeving: scholengemeenschap Molenland vzw (scholen De Ster, De Bron, Regina Pacis, SJI Tielt, VTI Tielt), Campus de Reynaert – Salto Humano alsook Park Uniek. Deze middelbare scholen staan zelf in voor de selectie van kanszoekende kandidaatstudenten uit het vijfde of zesde middelbaar”, zegt Steven. “Zij zijn daarvoor best geplaatst, want kennen de persoonlijke en familiale situatie. Bovendien weten zij of de student voldoende begaafd en gemotiveerd is om zijn verdere studies met een redelijke kans op succes aan te vatten. Eens geselecteerd, wordt het dossier van de leerlingen geanonimiseerd voorgesteld aan de LISA-commissie van Lions Club Tielt.”

Financiële en morele steun bij hogere studies

Filip Leupe, secretaris Lions Club Tielt en één van de negen enthousiaste leden van de LISA-commissie, pikt in: “Enerzijds krijgt elke student een zogenaamde peter uit de LISA-commissie toegewezen. De peter staat de student met de nodige raad en daad bij doorheen zijn/haar hele studietraject. Het LISA-project bestaat al in meerdere Lions Clubs, maar het unieke en vernieuwende aan ons project in Tielt is dat de peter de expertise kan inroepen van echtgenotes van Lions-leden en van student-leden van de Leo Club Tielt waarvan Lions Club Tielt de peterclub is.”

“Anderzijds biedt Lions Club Tielt de jonge student financiële steun door bepaalde studie gerelateerde kosten deels of volledig voor zijn rekening te nemen, zoals het inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, huur studentenkamer… Zo heeft de student geen financiële stress en kan hij/zij zich beter op de studies concentreren. Het LISA-project wordt binnen de club gefinancierd met de opbrengsten van onze jaarlijkse fundraising, zijnde de welbekende Soepactie en het Fundraisingweekend met kleiduif, BBQ en 4×4.”

Volledige discretie en privacy

“Wij streven binnen het LISA-project naar een maximale discretie ten aanzien van de student”, besluit Steven De Coninck. “De persoonlijke contacten verlopen enkel tussen de student en de peter. Alleen de peter kent de naam van de student. Niemand van Lions Club Tielt of wie dan ook in de buitenwereld komt dus te weten om wie het gaat.” (SM)